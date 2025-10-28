Chhath Puja 2025: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का हुआ समापन, तस्वीरों में देखिए महापर्व की छटा

डिजिटल डेस्क, पटना। छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन आज धूमधाम से मनाया गया। बिहार के तमाम घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभी श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने 36 घंटे के उपवास को खोला। इस दौरान आम लोगों से लेकर नेताओं तक सभी भगवान भास्कर की पूजा में मंत्रमुग्ध नजर आए।

पटना के दीघा घाट पर 'छठ पूजा' उत्सव के आखिरी दिन पूजा-पाठ करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अन्य लोग पटना में 'छठ पूजा' उत्सव के आखिरी दिन पूजा-अर्चना करते हुए

पटना के गांधी घाट में उगते सूर्य की पूजा के लिए जुटे श्रद्धालु

सीतामढ़ी: दंड प्रणाम करते हुए घाट पर जाती व्रती। फोटो जागरण

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर छठपूजा के आखिरी दिन उगते सूरज को 'उषा अर्घ्य' दिया।

पटना के दीघा घाट में पूजा पाठ में जुटे श्रद्धालु

औरंगाबाद के सूर्य मंदिर उमड़ा जनसैलाब

पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में तालाब नहीं तो सुखी जमीन पर ही देते हैं अर्घ्य

छठ पूजा करती हुई व्रती

छठ महापर्व पर दीघा घाट पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां लाइटिंग कर मतदान की अपील गई

सीतामढ़ी: शहर के कोट बाजार में कृत्रिम घाट पर अर्घ्य देते व्रती

उदयिमान सूर्य का पूजन करते छठ व्रती