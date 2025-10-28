Language
    Chhath Puja 2025: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का हुआ समापन, तस्वीरों में देखिए महापर्व की छटा

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    आज छठ महापर्व का अंतिम दिन बिहार में धूमधाम से मनाया गया। पटना के दीघा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहाँ चिराग पासवान समेत कई लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आवास पर सूर्य की उपासना की। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में भक्तों का सैलाब दिखा, तो सीतामढ़ी में व्रतियों ने दंड प्रणाम करते हुए पूजा की। दीघा घाट पर लाइटिंग से मतदान की अपील की गई।

    Hero Image

    छठ पूजा करती हुई महिलाएं

    डिजिटल डेस्क, पटना। छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन आज धूमधाम से मनाया गया। बिहार के तमाम घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभी श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने 36 घंटे के उपवास को खोला। इस दौरान आम लोगों से लेकर नेताओं तक सभी भगवान भास्कर की पूजा में मंत्रमुग्ध नजर आए।

     Chhath puja (21)

    पटना के दीघा घाट पर 'छठ पूजा' उत्सव के आखिरी दिन पूजा-पाठ करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई।

    chirag paswan Chhath puja

    केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अन्य लोग पटना में 'छठ पूजा' उत्सव के आखिरी दिन पूजा-अर्चना करते हुए

    Chhath puja (20)

    पटना के गांधी घाट में उगते सूर्य की पूजा के लिए जुटे श्रद्धालु 

    Chhath puja (22)

    सीतामढ़ी: दंड प्रणाम करते हुए घाट पर जाती व्रती। फोटो जागरण

    Chhath puja (15)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर छठपूजा के आखिरी दिन उगते सूरज को 'उषा अर्घ्य' दिया।

    Chhath puja (17)

    पटना के दीघा घाट में पूजा पाठ में जुटे श्रद्धालु

    Chhath puja (16)

    औरंगाबाद के सूर्य मंदिर उमड़ा जनसैलाब

    Chhath puja (9)

    पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में तालाब नहीं तो सुखी जमीन पर ही देते हैं अर्घ्य

    Chhath puja (14)

    छठ पूजा करती हुई व्रती 

    Chhath puja (12)

    छठ महापर्व पर दीघा घाट पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां लाइटिंग कर मतदान की अपील गई 

    Chhath puja (10)

    छठ महापर्व पर दीघा घाट पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां लाइटिंग कर मतदान की अपील गई Chhath puja (23)

    सीतामढ़ी: शहर के कोट बाजार में कृत्रिम घाट पर अर्घ्य देते व्रती

    Chhath puja (6)

    Chhath puja (24)

    उदयिमान सूर्य का पूजन करते छठ व्रती

    Chhath puja (13)

    सीतामढ़ी के रीगा में छठ घाट पर व्रती व श्रद्धालु और दूसरी तस्वीर में डुमरा की परस पट्टी घाट पर पूजा करते लोगों की तस्वीर 

    Chhath puja (25)

    सीतामढ़ी: चोरौत झटियाही चौक पर स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा

    Chhath puja (26)


    WhatsApp Image 2025-10-28 at 3.51.17 AM

    रक्सौल हल्की बूंदाबांदी के बीच कोशी पूजा करते व्रती