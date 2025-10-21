Language
    छठ पूजा 2025: पटना में सज रहे गंगा के तट, मन मोहती तीन पक्‍के घाटों की सजावट

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:45 PM (IST)

    पटना में छठ पूजा 2025 की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। गंगा के तटों को सजाया जा रहा है, विशेषकर तीन पक्के घाटों की सजावट मन को मोह रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है, ताकि वे शांतिपूर्वक पूजा कर सकें।

    गंगा तट पर बना पक्‍का घाट। सौ-बुडको

    जागरण संवाददाता, पटना। महापर्व छठ की तैयारी में जिला प्रशासन और नगर निगम मुस्‍तैदी से जुटा है। घाटों की साफ-सफाई के साथ सजावट का काम युद्ध स्‍तर पर चल रहा है। इसी क्रम में नमाम‍ि गंगे परियोजना के तहत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) ने तीन गंगा घाटों भद्र घाट, महावीर घाट एवं नौजर घाट को पक्‍के घाट के रूप में विकसित किया है। इन घाटों पर पवित्र छठ पूजा‌ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।  

    प्रमंडलीय आयुक्‍त सह बुडको के एमडी अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि इन घाटों पर व्यापक निर्माण और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है, ताकि सभी छठ‌ व्रती सुविधापूर्वक और सुरक्षित तरीके से आराधना कर सकें।  पदाधिकारियों को सफाई, सजावट एवं बैरिकेडिंग एवं लाइटिंग का कार्य युद्ध स्तर पर करने का निर्देश दिया गया है। उन्‍होंने बताया कि भद्र घाट पर विशाल और सुसज्जित पक्के घाट का निर्माण किया गया है। इन घाटों पर शेड, चेंजिंग रूम, प्रोम‍िनाड, शौचालय, स्‍नानघर, लाइफ गार्ड कियोस्क एवं प्रकाश की व्‍यवस्‍था की गई है। बुडको एमडी ने कहा कि छठ व्रतियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम वातावरण प्रदान करना है। नमामि गंगे की यह पहल गंगा घाटों के समग्र विकास और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    दीपोत्सव एवं गंगा आरती का होगा आयोजन

    इधर पटना नगर निगम छठ के पूर्व आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दीपोत्सव का आयोजन करेगा। 22 अक्टूबर को पाटीपुल घाट शाम छह बजे से इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें लोक गायिका एवं पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती नीतू नवगीत द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति होगी।

    नगर आयुक्‍त यशपाल मीणा ने बताया कि गंगा नदी के अंदर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग का कार्य कई घाटों पर पूर्ण कर लिया गया है, वहीं कुछ घाटों पर यह कार्य तेजी से चल रहा है। निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि जलस्तर के अनुरूप बैरिकेडिंग की मजबूती और लंबाई का पूरा ध्यान रखा जाए । 

     