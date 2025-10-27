Language
    छठ महापर्व के लिए पटना में स्वास्थ्य अलर्ट, 7 घाटों पर अस्थायी अस्पताल, 106 टीम तैनात

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:12 AM (IST)

    पटना में छठ महापर्व के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंगा नदी के 7 घाटों पर अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। 106 स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

    छठ महापर्व के लिए पटना में स्वास्थ्य अलर्ट

    जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर चिकित्सकीय आपात से निपटने के लिए शहर के सरकारी व निजी अस्पतालों को 27 व 28 अक्टूबर यानी आज और कल अलर्ट पर रखा गया है। शहर के पीएमसीएच व आईजीआईएमएस की इमरजेंसी में कार्यरत सभी डॉक्टरों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है। महत्वपूर्ण घाटों पर देर रात डाक्टरों की टीम तैनात कर दी है। 

    सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नहाय-खाय एवं लोहंडा के दिन सात घाटों पर अस्थायी अस्पताल बनाकर चिकित्सकों की टीम तैनात की गई है। दीघा घाट, नासरिगंज, बांसघाट, काली मंदिर घाट, कलेक्टेरिएट घाट, महेन्द्रू घाट, लॉ कॉलेज घाट में चिकित्सकों की टीम को तैनात किया गया है। 

    घाटों के लिए छोटे एंबुलेंस की तैनाती 

    हर टीम में एक डॉक्टर, एक नर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे। सभी टीम के पास जीवन रक्षक समेत कई महत्वपूर्ण दवाएं रहेंगी। प्रत्येक तीन टीम पर एक एंबुलेंस तैनात की गई है। घाटों के लिए छोटे एंबुलेंस की तैनाती की गई है ताकि वह आसानी से घाट तक पहुंच सके। 

    इसके अलावा सभी अनुमंडल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्र में पड़ने वाले घाटों पर वहां के डाक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। इसके अलावा पहली अर्घ्य एवं दूसरे अर्घ्य के दिन 106 टीम को लगाया गया है एवं उस दिन 40 से अधिक एंबुलेंस तैनात रहेंगी। 

    21 निजी अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया

    इसी तरह पटना के 21 निजी अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है, जहां किसी छठ व्रतियों का निशुल्क इलाज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शहर के रुबन मेमोरियल, पारस एचएमआरआइ, हाईटेक, बिग अपोलो, श्रीराम, आद्वविक, राजेश्वरी समेत 21 अस्पतालों को शामिल किया गया है।

    छठ घाटों में श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है तो उसके लिए पीएमसीएच में 40 बेड रिजर्व किया गया है। इसमें दो सर्जिकल आईसीयू व दो मेडिकल कुल चार बेड की आईसीयू व बाकी 36 बेड इमरजेंसी में रिजर्व किया गया है। इसके अलावा आइजीआइएमएस में भी 25 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। 

    तीन गुना अधिक डॉक्टरों की इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई

    वहीं, पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. आइएस ठाकुर ने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया। साथ ही तीन गुना अधिक डॉक्टरों की इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई गई है। 

    वहीं, आइजीआइएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि पहले से ही अस्पताल में सभी जरूरी सुविधाएं और चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन छठ महापर्व को लेकर सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। डॉक्टर ऑन काल भी आएंगे। किसी भी तरह की आपात स्थिति में अस्पताल व अधिकारी को फोन कर सहायता ली जा सकती है।

    इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी) ने छठ पर्व के दौरान हृदय रोगियों के लिए 10 बेड सुरक्षित रहेंगे। संस्थान के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्डियोलाजी विभाग में विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 

    कहा कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं में उपवास और थकान के कारण हृदय संबंधी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए मरीजों की सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    चिकित्सकीय आपात में करें फोन

    महापर्व छठ के दौरान किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले के सभी प्रखंडों के पीएचसी, सीएचसी,आरएच में चिकित्सकों की ड्यूटी तय कर दी गई है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है।

    जिला नियंत्रण कक्ष

    सिविल सर्जन पटना – डॉ. अविनाश कुमार सिंह 9470003600

    नियंत्रण कक्ष नंबर – 0612-2951964

    नोडल पदाधिकारी – डॉ. विभु साकेत मो. 9102258170

    शहरी क्षेत्र में यहां करें फोन

    इंदिरा गांधी आकस्मिक इकाई कंट्रोल रूम: 0612-2300080

    पीएमसीएच मेडिकल इमरजेंसी: 0612-2300177

    पीएमसीएच पूछताछ केंद्र: 0612-2302266

    पीएमसीएच अधीक्षक: 9470003549

    पीएमसीएच प्रिंसिपल: 9470003552

    आइजीआइएमएस: 9473191807 व टेलीफोन नंबर 06122297099

    पटना एम्स अस्पताल: 9470702184, और टेलीफोन नंबर 06122451070

    गार्डिनर रोड अस्पताल: 9470003587

    सिविल सर्जन-9470003600

    राजवंशी नगर एलएनजेपी अस्पताल: 9431022000

    प्रखंडों के लिए नंबर

     

    पटना जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में प्रभारी चिकित्सकों की सूची

    स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सक का नाम सीयूजी नंबर व्यक्तिगत नंबर
    पीएचसी अथमलगोला डा. अमन कुमार 9470003616 7277387499
    सीएचसी बख्तियारपुर डा. अमरेश प्रसाद सिन्हा 9470003594 9835009773
    पीएचसी बाढ़ डा. उषा रानी 9470003593 9431649095
    पीएचसी बेलछी डा. रितु कुमारी 9470003614 7991158416
    आरएच-पीएचसी बिहटा डा. कृष्ण कुमार 9470003596 9334057968
    पीएचसी बिक्रम डा. मानसी उपाध्याय 9470003606 7686834591
    पीएचसी दानापुर डा. अनुपमा सिन्हा 9470003603 9798682464
    पीएचसी दनियावां डा. सुधा शंकर रे 9470003609 9431602754
    सीएचसी धनरुआ डा. धनंजय कुमार 9470003595 8210539512
    पीएचसी दुल्हिन बाजार डा. राकेश पासवान 9470003611 8800586468
    सीएचसी फतुहा डा. अनिल कुमार प्रभात 9470003555 7903036356
    पीएचसी घोसवारी डा. नवल किशोर बैठा 9470003610 7909041831
    पीएचसी खुसरूपुर डा. सुमित्रा 9470003615 9654693935
    पीएचसी मनेर डा. तुलिका प्रिया 9470003592 9122087999
    पीएचसी मसौढ़ी डा. रामानुजम सिंह 9470003604 9545496737
    पीएचसी मोकामा डा. पुरुषोत्तम कुमार 9470003597 9123131081
    आरएच-पीएचसी नौबतपुर डा. रीना कुमारी 9470003605 8084344576
    पीएचसी पालीगंज डा. बिपिन कुमार - 9852082568
    पीएचसी पंडारक डा. इकबाल खान 9470003607 7279920046
    पीएचसी पटना सदर डा. बिमल कुमार 9470003590 9123238042
    सीएचसी फुलवारीशरीफ डा. नीरज कुमार 9470003591 7677585334
    पीएचसी पुनपुन डा. रविशंकर 9470003598 9431043622
    पीएचसी संपतचक डा. रेनू कुमारी प्रसाद 9470003608 8210105775
    आरएच मोकामा डा. बैद्यनाथ कुमार - 9304014289
    एसडीएच बाढ़ डा. बिनय कुमार चौधरी - 9431247057
    एसओएच दानापुर डा. निभा मोहन - 9835043778
    एसडीएच मसौढ़ी डा. नलिनी सिन्हा 9470003602 -
    एसडीएच पालीगंज डा. आभा कुमारी 9470003583 -
    गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल डा. योगेंद्र प्रसाद मंडल 9470003554 7992306599
    गर्दनीबाग अस्पताल डा. सीमा सिंह (डीएस) 9470003588 9835261379