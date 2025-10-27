छठ महापर्व के लिए पटना में स्वास्थ्य अलर्ट, 7 घाटों पर अस्थायी अस्पताल, 106 टीम तैनात
पटना में छठ महापर्व के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंगा नदी के 7 घाटों पर अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। 106 स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर चिकित्सकीय आपात से निपटने के लिए शहर के सरकारी व निजी अस्पतालों को 27 व 28 अक्टूबर यानी आज और कल अलर्ट पर रखा गया है। शहर के पीएमसीएच व आईजीआईएमएस की इमरजेंसी में कार्यरत सभी डॉक्टरों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है। महत्वपूर्ण घाटों पर देर रात डाक्टरों की टीम तैनात कर दी है।
सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नहाय-खाय एवं लोहंडा के दिन सात घाटों पर अस्थायी अस्पताल बनाकर चिकित्सकों की टीम तैनात की गई है। दीघा घाट, नासरिगंज, बांसघाट, काली मंदिर घाट, कलेक्टेरिएट घाट, महेन्द्रू घाट, लॉ कॉलेज घाट में चिकित्सकों की टीम को तैनात किया गया है।
घाटों के लिए छोटे एंबुलेंस की तैनाती
हर टीम में एक डॉक्टर, एक नर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे। सभी टीम के पास जीवन रक्षक समेत कई महत्वपूर्ण दवाएं रहेंगी। प्रत्येक तीन टीम पर एक एंबुलेंस तैनात की गई है। घाटों के लिए छोटे एंबुलेंस की तैनाती की गई है ताकि वह आसानी से घाट तक पहुंच सके।
इसके अलावा सभी अनुमंडल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्र में पड़ने वाले घाटों पर वहां के डाक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। इसके अलावा पहली अर्घ्य एवं दूसरे अर्घ्य के दिन 106 टीम को लगाया गया है एवं उस दिन 40 से अधिक एंबुलेंस तैनात रहेंगी।
21 निजी अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया
इसी तरह पटना के 21 निजी अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है, जहां किसी छठ व्रतियों का निशुल्क इलाज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शहर के रुबन मेमोरियल, पारस एचएमआरआइ, हाईटेक, बिग अपोलो, श्रीराम, आद्वविक, राजेश्वरी समेत 21 अस्पतालों को शामिल किया गया है।
छठ घाटों में श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है तो उसके लिए पीएमसीएच में 40 बेड रिजर्व किया गया है। इसमें दो सर्जिकल आईसीयू व दो मेडिकल कुल चार बेड की आईसीयू व बाकी 36 बेड इमरजेंसी में रिजर्व किया गया है। इसके अलावा आइजीआइएमएस में भी 25 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं।
तीन गुना अधिक डॉक्टरों की इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई
वहीं, पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. आइएस ठाकुर ने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया। साथ ही तीन गुना अधिक डॉक्टरों की इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई गई है।
वहीं, आइजीआइएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि पहले से ही अस्पताल में सभी जरूरी सुविधाएं और चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन छठ महापर्व को लेकर सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। डॉक्टर ऑन काल भी आएंगे। किसी भी तरह की आपात स्थिति में अस्पताल व अधिकारी को फोन कर सहायता ली जा सकती है।
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी) ने छठ पर्व के दौरान हृदय रोगियों के लिए 10 बेड सुरक्षित रहेंगे। संस्थान के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्डियोलाजी विभाग में विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
कहा कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं में उपवास और थकान के कारण हृदय संबंधी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए मरीजों की सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
चिकित्सकीय आपात में करें फोन
महापर्व छठ के दौरान किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले के सभी प्रखंडों के पीएचसी, सीएचसी,आरएच में चिकित्सकों की ड्यूटी तय कर दी गई है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है।
जिला नियंत्रण कक्ष
सिविल सर्जन पटना – डॉ. अविनाश कुमार सिंह 9470003600
नियंत्रण कक्ष नंबर – 0612-2951964
नोडल पदाधिकारी – डॉ. विभु साकेत मो. 9102258170
शहरी क्षेत्र में यहां करें फोन
इंदिरा गांधी आकस्मिक इकाई कंट्रोल रूम: 0612-2300080
पीएमसीएच मेडिकल इमरजेंसी: 0612-2300177
पीएमसीएच पूछताछ केंद्र: 0612-2302266
पीएमसीएच अधीक्षक: 9470003549
पीएमसीएच प्रिंसिपल: 9470003552
आइजीआइएमएस: 9473191807 व टेलीफोन नंबर 06122297099
पटना एम्स अस्पताल: 9470702184, और टेलीफोन नंबर 06122451070
गार्डिनर रोड अस्पताल: 9470003587
सिविल सर्जन-9470003600
राजवंशी नगर एलएनजेपी अस्पताल: 9431022000
प्रखंडों के लिए नंबर
पटना जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में प्रभारी चिकित्सकों की सूची
|स्वास्थ्य केंद्र
|प्रभारी चिकित्सक का नाम
|सीयूजी नंबर
|व्यक्तिगत नंबर
|पीएचसी अथमलगोला
|डा. अमन कुमार
|9470003616
|7277387499
|सीएचसी बख्तियारपुर
|डा. अमरेश प्रसाद सिन्हा
|9470003594
|9835009773
|पीएचसी बाढ़
|डा. उषा रानी
|9470003593
|9431649095
|पीएचसी बेलछी
|डा. रितु कुमारी
|9470003614
|7991158416
|आरएच-पीएचसी बिहटा
|डा. कृष्ण कुमार
|9470003596
|9334057968
|पीएचसी बिक्रम
|डा. मानसी उपाध्याय
|9470003606
|7686834591
|पीएचसी दानापुर
|डा. अनुपमा सिन्हा
|9470003603
|9798682464
|पीएचसी दनियावां
|डा. सुधा शंकर रे
|9470003609
|9431602754
|सीएचसी धनरुआ
|डा. धनंजय कुमार
|9470003595
|8210539512
|पीएचसी दुल्हिन बाजार
|डा. राकेश पासवान
|9470003611
|8800586468
|सीएचसी फतुहा
|डा. अनिल कुमार प्रभात
|9470003555
|7903036356
|पीएचसी घोसवारी
|डा. नवल किशोर बैठा
|9470003610
|7909041831
|पीएचसी खुसरूपुर
|डा. सुमित्रा
|9470003615
|9654693935
|पीएचसी मनेर
|डा. तुलिका प्रिया
|9470003592
|9122087999
|पीएचसी मसौढ़ी
|डा. रामानुजम सिंह
|9470003604
|9545496737
|पीएचसी मोकामा
|डा. पुरुषोत्तम कुमार
|9470003597
|9123131081
|आरएच-पीएचसी नौबतपुर
|डा. रीना कुमारी
|9470003605
|8084344576
|पीएचसी पालीगंज
|डा. बिपिन कुमार
|-
|9852082568
|पीएचसी पंडारक
|डा. इकबाल खान
|9470003607
|7279920046
|पीएचसी पटना सदर
|डा. बिमल कुमार
|9470003590
|9123238042
|सीएचसी फुलवारीशरीफ
|डा. नीरज कुमार
|9470003591
|7677585334
|पीएचसी पुनपुन
|डा. रविशंकर
|9470003598
|9431043622
|पीएचसी संपतचक
|डा. रेनू कुमारी प्रसाद
|9470003608
|8210105775
|आरएच मोकामा
|डा. बैद्यनाथ कुमार
|-
|9304014289
|एसडीएच बाढ़
|डा. बिनय कुमार चौधरी
|-
|9431247057
|एसओएच दानापुर
|डा. निभा मोहन
|-
|9835043778
|एसडीएच मसौढ़ी
|डा. नलिनी सिन्हा
|9470003602
|-
|एसडीएच पालीगंज
|डा. आभा कुमारी
|9470003583
|-
|गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल
|डा. योगेंद्र प्रसाद मंडल
|9470003554
|7992306599
|गर्दनीबाग अस्पताल
|डा. सीमा सिंह (डीएस)
|9470003588
|9835261379
