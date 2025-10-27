छठ महापर्व के लिए पटना में स्वास्थ्य अलर्ट, 7 घाटों पर अस्थायी अस्पताल, 106 टीम तैनात

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर चिकित्सकीय आपात से निपटने के लिए शहर के सरकारी व निजी अस्पतालों को 27 व 28 अक्टूबर यानी आज और कल अलर्ट पर रखा गया है। शहर के पीएमसीएच व आईजीआईएमएस की इमरजेंसी में कार्यरत सभी डॉक्टरों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है। महत्वपूर्ण घाटों पर देर रात डाक्टरों की टीम तैनात कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नहाय-खाय एवं लोहंडा के दिन सात घाटों पर अस्थायी अस्पताल बनाकर चिकित्सकों की टीम तैनात की गई है। दीघा घाट, नासरिगंज, बांसघाट, काली मंदिर घाट, कलेक्टेरिएट घाट, महेन्द्रू घाट, लॉ कॉलेज घाट में चिकित्सकों की टीम को तैनात किया गया है।

घाटों के लिए छोटे एंबुलेंस की तैनाती हर टीम में एक डॉक्टर, एक नर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे। सभी टीम के पास जीवन रक्षक समेत कई महत्वपूर्ण दवाएं रहेंगी। प्रत्येक तीन टीम पर एक एंबुलेंस तैनात की गई है। घाटों के लिए छोटे एंबुलेंस की तैनाती की गई है ताकि वह आसानी से घाट तक पहुंच सके।

इसके अलावा सभी अनुमंडल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्र में पड़ने वाले घाटों पर वहां के डाक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। इसके अलावा पहली अर्घ्य एवं दूसरे अर्घ्य के दिन 106 टीम को लगाया गया है एवं उस दिन 40 से अधिक एंबुलेंस तैनात रहेंगी।

21 निजी अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया इसी तरह पटना के 21 निजी अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है, जहां किसी छठ व्रतियों का निशुल्क इलाज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शहर के रुबन मेमोरियल, पारस एचएमआरआइ, हाईटेक, बिग अपोलो, श्रीराम, आद्वविक, राजेश्वरी समेत 21 अस्पतालों को शामिल किया गया है।

छठ घाटों में श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है तो उसके लिए पीएमसीएच में 40 बेड रिजर्व किया गया है। इसमें दो सर्जिकल आईसीयू व दो मेडिकल कुल चार बेड की आईसीयू व बाकी 36 बेड इमरजेंसी में रिजर्व किया गया है। इसके अलावा आइजीआइएमएस में भी 25 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं।

तीन गुना अधिक डॉक्टरों की इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई वहीं, पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. आइएस ठाकुर ने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया। साथ ही तीन गुना अधिक डॉक्टरों की इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई गई है।

वहीं, आइजीआइएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि पहले से ही अस्पताल में सभी जरूरी सुविधाएं और चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन छठ महापर्व को लेकर सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। डॉक्टर ऑन काल भी आएंगे। किसी भी तरह की आपात स्थिति में अस्पताल व अधिकारी को फोन कर सहायता ली जा सकती है।

इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी) ने छठ पर्व के दौरान हृदय रोगियों के लिए 10 बेड सुरक्षित रहेंगे। संस्थान के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्डियोलाजी विभाग में विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

कहा कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं में उपवास और थकान के कारण हृदय संबंधी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए मरीजों की सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सकीय आपात में करें फोन महापर्व छठ के दौरान किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले के सभी प्रखंडों के पीएचसी, सीएचसी,आरएच में चिकित्सकों की ड्यूटी तय कर दी गई है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है।