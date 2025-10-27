Chhath Puja 2025: पटना में 102 गंगा घाट, 63 तालाब व 45 पार्कों में आज अर्घ्य, प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम

जागरण संवाददाता, पटना। लोकआस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ पर राजधानी पटना के गंगा घाटों समेत विभिन्न स्थायी-अस्थायी तालाबों और पार्कों में श्रद्धालुओं एवं छठव्रतियों के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम व नगर आयुक्त यशपाल मीणा रविवार की देरशाम तक प्रमुख घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि जिले में गंगा व सहायक नदियों के लगभग 550 घाटों पर छठ हो रहा है। पार्क एवं स्थायी-अस्थायी तालाबों में भी प्रबंध किए गए हैं।

नगर निगम क्षेत्र में गंगा किनारे के लगभग 102 घाट तथा करीब 45 पार्क व 63 तालाबों में छठ व्रत किया जा रहा है। घाटों पर आवश्यक नागरिक सुविधाओं एवं आपदा नियंत्रण के विशेष प्रबंध किए गए हैं। किसी भी तरह की आपदा की आकस्मिकता से निपटने के लिए एनडीआरएफ की नौ टीम (277 सदस्य), एसडीआरएफ की नौ टीम (36 सदस्य), 444 गोताखोर, 323 नाव-नाविक के अलावा सिविल डिफेंस के 149 वालंटियर्स तैनात किए गए हैं। रिवर पेट्रोलिंग भी की जाएगी। बिना अनुमति नावों का परिचालन प्रतिबंधित है। अवैध रूप से नाव परिचालन करने वालों के विरूद्ध सख़्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गहरे पानी न जाएं श्रद्धालु, आपात स्थिति में नजदीकी नियंत्रण कक्ष में करें संपर्क जिला प्रशासन ने छठव्रतियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों का पालन करें, गहरे पानी में न जाएं। और किसी भी आपात स्थिति में नज़दीकी नियंत्रण कक्ष 0612-2219810 या 2219234 या डायल 112 पर संपर्क करें। श्रद्धालु केवल सुरक्षित घाटों का ही उपयोग करें और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

कलेक्ट्रेट व महेंद्रू घाट तक जाना होगा पैदल कलेक्ट्रेट घाट व महेंद्रू घाट तक जाने वाले संकरे रास्ते को देखते हुए इसे सिर्फ स्थानीय लोगों द्वारा ही प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। गांधी मैदान से आगे किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है।

आम जनता को कलेक्ट्रेट एवं महेंद्रू घाट तक केवल पैदल ही जाना होगा। आमजन के लिए सुरक्षित विकल्प के तौर पर पश्चिम की ओर दीघा घाट व पूरब की ओर कृष्णा घाट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

ये घाट बड़े और सुविधाजनक हैं, जहां श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से छठ महापर्व का आयोजन कर सकते हैं। पटना जू के अलावा इन तालाबों में अर्घ्य दे सकेंगे व्रती गंगा घाटों के अलावा व्रती पटना जू की झील में भी अर्घ्य दे सकेंगे। घाटों के अलावा पार्क और तालाबों में अस्थाई घाट बनाए गए हैं। गर्दनीबाग स्थित कच्ची तालाब, अनीसाबाद स्थित मानिकचंद तालाब, गर्दनीबाग दस नंबर तालाब, महुआ बाग तालाब, बीएमपी-5 एवं 10, वेटनरी कैंपस, वेटनरी मुर्गा फार्म, शिव मंदिर गली, संजय गांधी जैविक उद्यान झील, बजरंग कालोनी, बेउर रामचंद्र बाबू, महादेव बिहार कालोनी।

इसके अलावा कल्याणी कालोनी तिवारी जी, पंचमंदिर रोड-10, डीवीसी जक्कनपुर, एसके पुरी एलएफ रोड, आर ब्लाक बंगाली अखाड़ा रोड नं-3, अदालतगंज, पंचमुखी बोरिंग कैनाल रोड तालाब, रोड नंबर-21 कृष्णा नगर तालाब, रोड नंबर-22 तालाब, केशरी नगर मंदिर तालाब, राजवंशी नगर बीसीडी कैंपस, राजवंशी नगर बोर्ड कालोनी, कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर, शेखपुरा दुर्गा आश्रम, नवरत्न कालोनी तालाब, अटल बिहारी वाजपेयी तालाब, कांग्रेस मैदान तालाब, मंगल तालाब व अन्य।

इन पार्कों में बने घाट पुनाईचक पार्क, कंकड़बाग शिवाजी पार्क, रेंटल फ्लैट पार्क कंकड़बाग, राम सुंदर दास पार्क, कंकड़बाग शहीद किशोर कुणाल पार्क, हनुमान नगर, कंकड़बाग पश्चिमी के सेक्टर पार्क, कंकड़बाग जनता फ्लैट पार्क, कंकड़बाग जी-22 पार्क, कंकड़बाग डॉक्टर्स कॉलोनी जी-9 पार्क, कंकड़बाग डिफेंस कॉलोनी पार्क, बी.हाउसिंग पार्क, कंकड़बाग 100 एम.आई.जी. पार्क, भूतनाथ रोड, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, कंकड़बाग वीकर सेक्शन पार्क, कंकड़बाग मुन्ना पाठक पार्क, जे सेक्टर पार्क, गांधीनगर ग्रीन पार्क, खेतान मार्केट भंवर पोखर पार्क, राजेन्द्र नगर 4/5 पार्क, श्री कृष्णानगर पार्क नंबर 2, शास्त्रीनगर सीआईडी कॉलोनी पार्क व अन्य।