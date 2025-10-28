Chhath Puja 2025 Live Update: छठ पूजा आखिरी दिन आज, घाट जाने से पहले जान लें सूर्योदय का समय

डिजिटल डेस्क, पटना। छठ पूजा का आज आखिरी और चौथा दिन है. मंगलवार, 28 अक्टूबर यानीआज छठ के चौथे और आखिरी दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हो जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं जल में डुबकी लगाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती हैं।