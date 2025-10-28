Language
    Chhath Puja 2025 Live Update: छठ पूजा आखिरी दिन आज, घाट जाने से पहले जान लें सूर्योदय का समय

    छठ पूजा 2025 का आज अंतिम दिन है, जिसमें सूर्य देव की आराधना की जाती है। भक्त सूर्योदय के समय उन्हें अर्घ्य देते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। छठ पूजा में सूर्योदय का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में सूर्योदय का संभावित समय सुबह 6:30 बजे है, जो स्थान के अनुसार थोड़ा बदल सकता है।

    By Nishant Bharti Tue, 28 Oct 2025 03:51 AM (IST)
    छठ पूजा का आखिरी दिन

    डिजिटल डेस्क, पटना।  छठ पूजा का आज आखिरी और चौथा दिन है. मंगलवार, 28 अक्टूबर यानीआज छठ के चौथे और आखिरी दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हो जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं जल में डुबकी लगाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती हैं।

    28 Oct 20253:51:05 AM

    रक्सौल छठ घाट पर कोशी पूजा करते व्रती

    छठ पूजा के आखिरी दिन रक्सौल छठ घाट पर सुबह में कोशी पूजा करते व्रती

    28 Oct 20253:27:02 AM

    सूर्योदय का समय

    28 अक्टूबर दिन मंगलवार को बिहार में मौसम विभाग ने सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजकर 30 मिनट पर निर्धारित किया है। 