Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Chhath Puja 2025: महापर्व के लिए सज-धज कर गंगा के घाट तैयार, अधिकारी ले रहे जायजा

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    पटना में छठ महापर्व की धूम है, गंगा घाट सजकर तैयार हैं। अधिकारी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। व्रतियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम और वॉच टावर बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। खतरनाक घाटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कृष्‍णा घाट की आकर्षक तस्‍वीर। जागरण

    डिजि‍टल डेस्‍क, पटना। रुनुकी-झुनुकी बेटी मांगिले..., हो दीनानाथ.. जैसे छठ गीतों से माहौल में आस्‍था का संचार हो रहा है। हर तरफ महापर्व की छटा बिखर रही है। राजधानी का चप्‍पा-चप्‍पा साफ-सुथरा और पवित्र दिख रहा है। गंगा के घाट सज-धज कर तैयार हो गए हैं। तालाबों को भी सजाया-संवारा गया है। बड़ी संख्‍या में लोग अपने घर के परिसर और छत पर भी अर्घ्‍य की तैयारी कर चुके हैं। इधर प्रमंडलीय आयुक्‍त अनिमेष कुमार पराशर, जिलाधिकारी डा. त्‍यागराजन एसएम, नगर आयुक्‍त यशपाल मीणा समेत अन्‍य वरीय अधिकारी शहर के विभि‍न्‍न घाटों का जायजा ले रहे हैं। जहां भी कुछ कमी दिख रही है, उसे मौके पर ही दूर कराया जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना शहरी क्षेत्र में 91 गंगा घाट एवं 61 तालाब में अर्घ्‍य की व्‍यवस्‍था की गई है। इन जगहों पर व्रत‍ियों की सुविधा के लिए 355 चेंजिंग रूम, 14 यात्री शेड बनाए गए हैं। इनके अलावा 106 नियंत्रण कक्ष, 13 सहायक नियंत्रण कक्ष एवं 154 वाच टावर भी बनाए गए हैं। नगर निगम की ओर से छठ व्रत‍ियों के लिए गंगाजल की व्‍यवस्‍था की गई है। हर वार्ड में दो-दो टैंकर से गंगाजल पहुंचाया जा रहा है। 

    205 स्‍थानों पर दंडाधिकारी प्रत‍िनियुक्‍त

    छठ महापर्व पर सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर 205 स्‍थानों पर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्‍त जिला प्रशासन ने की है।  पटना सदर अनुमंडल में 114 स्थानों, पटना सिटी अनुमंडल में 81 स्थानों एवं दानापुर अनुमंडल में 10 स्थानों पर ये अधिकारी तैनात रहेंगे। सशस्त्र बल, लाठी बल एवं महिला बल को भी लगाया गया है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ससमय अपने ड्यूटी स्थान पर पहुंच जाएंगे तथा पर्व की शांतिपूर्ण समाप्ति तक मुस्तैद रहेंगे। दंडाधिकारी समन्वयक की भूमिका का भी निर्वहन करेंगे एवं विद्युत, आपदा प्रबंधन, नगर निगम, स्वास्थ्य, पूजा समिति सहित सभी भागीदारों(स्टेकहोल्डर्स) के साथ तालमेल स्थापित करते हुए छठ पूजा का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के मीनार घाट पर अस्थाई कंट्रोल रूम बनाया गया है । किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 

    खतरनाक और अनुपयुक्‍त घाटों पर रहेगी निगरानी

    गंगा नदी के जलस्‍तर और भौगोलिक स्‍थ‍ित‍ियों को देखते हुए कई घाटों को खतरनाक और अनुपयुक्‍त की श्रेणी में रखा गया है। कंटाही घाट, राजापुर पुल घाट, पहलवान घाट, बाँस घाट, बुद्धा घाट एवं नया पंचमुखी चौराहा घाट खतरनाक की श्रेणी में हैं। इसके अलावा  टीएन बनर्जी घाट, मिश्री घाट, जजेज घाट, अदालत घाट एवं गुलबी घाट को अनुपयुक्‍त बताया गया है।  