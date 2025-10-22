Bihar News: छठ पर्व को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, तीन पालियों में तैनात होंगे 30 अधिकारी 

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व 2025 के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। जिला प्रशासन की ओर से पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन और दानापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।



बुधवार से तीन पालियों में कुल 30 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे जो यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और विधि-व्यवस्था संधारण की निगरानी करेंगे।

छठ पर्व के दौरान हर साल लाखों यात्री अपने घरों को लौटते हैं या पर्व मनाने के लिए विभिन्न जिलों से पटना पहुंचते हैं। इसी वजह से इस बार जिला प्रशासन ने सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर पहले से ही व्यापक तैयारी की है।

मेडिकल टीम और नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय सिविल सर्जन, पटना को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिया गया है कि सभी रेलवे स्टेशनों पर जीवन-रक्षक दवाओं, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को चौबीसों घंटे सक्रिय रखा जाए।

वहीं, नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह अतिक्रमण-मुक्त रखने का आदेश दिया गया है ताकि यात्रियों की आवाजाही में कोई बाधा न हो।



जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को लगातार भ्रमणशील रहने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है।

किसी भी तरह की आपात सूचना या सहायता के लिए 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810 / 2219234) और डायल 112 पर संपर्क किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एस एम ने कहा कि छठ महापर्व के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सभी पदाधिकारियों को सतर्क, सजग और तत्पर रहना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।



जिलाधिकारी ने प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को रेलवे प्रशासन के साथ निरंतर संवाद और समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है ताकि यात्रियों का प्रवेश और निकास सुचारू रूप से हो सके।

रेल प्रबंधन को मिल रही प्रशासनिक सहायता जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन, पटना द्वारा रेल प्रबंधन को हर संभव प्रशासनिक सहायता दी जा रही है। रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और आवश्यकतानुसार सुरक्षा, व्यवस्था एवं यात्री सुविधा से जुड़ी कार्रवाई तुरंत की जा रही है।