Chhath Ghat 2025: पटना जू की झील में अर्घ्य दे सकेंगे छठ व्रती, यहां देखें शहर के सभी घाटों की लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व की शुरूआत नहाय-खाय से हो गया है। गंगा घाटों के अलावा व्रती पटना जू की झील में भी अर्घ्य दे सकेंगे। घाटों के अलावा पार्क और तालाब तैयार किए जा रहे हैं। इन तालाबों में अस्थाई घाट बनाए जा रहे हैं, जिससे छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को पूजा करने में आसानी हो सके।

पटना जू में चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग, वॉच टावर नगर निगम की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। जिस साइड पानी का बहाव ज्यादा है और स्थिति खतरनाक होगी, वहां लाल कपड़े से घेरा जा रहा है। पटना जू के निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि झील के पानी को साफ करने के लिए चूना और फिटकिरी मिलाया जा रहा है।

झील में सफाई के बाद गंगा जल डाला जाएगा। छठ का पहला अर्घ्य सोमवार को है। हालांकि, इस दिन पटना जू में साप्ताहिक बंदी रहती है, मगर फिर भी छठ के लिए पटना जू खुला रहेगा। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए सोमवार के दोपहर 2 बजे के बाद चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। मंगलवार को सुबह 3 बजे के बाद जू खोल दिया जाएगा।

जानवरों की सुरक्षा पर रहेगा पूरा ध्यान चिड़ियाघर में छठ के दौरान मेन फोकस जानवरों की सुरक्षा पर है। इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा की जानवरों को कोई परेशानी न हो। विजिटर्स इधर-उधर न करें इसका भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही चिड़ियाघर परिसर में पटाखें जलाने और प्लास्टिक लाने पर रोक रहेगी।

इन तालाबों में बने घाट गर्दनीबाग स्थित कच्ची तालाब, अनीसाबाद स्थित मानिकचंद तालाब, गर्दनीबाग दस नंबर तालाब, महुआ बाग तालाब, बीएमपी-5 एवं 10, वेटनरी कैंपस, वेटनरी मुर्गा फॉर्म, शिव मंदिर गली, संजय गांधी जैविक उद्यान झील, बजरंग कॉलोनी, बेउर रामचंद्र बाबू, महादेव बिहार कॉलोनी, कल्याणी कॉलोनी तिवारी जी, पंचमंदिर रोड-10, डीवीसी जक्कनपुर, एसके पुरी एलएफ रोड, आर ब्लॉक बंगाली अखाड़ा रोड नं-3, अदालतगंज, पंचमुखी बोरिंग कैनाल रोड तालाब, रोड नंबर-21 कृष्णा नगर तालाब, रोड नंबर-22 तालाब, केशरी नगर मंदिर तालाब, राजवंशी नगर बीसीडी कैंपस, राजवंशी नगर बोर्ड कॉलोनी, कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर, शेखपुरा दुर्गा आश्रम, नवरत्न कॉलोनी तालाब, अटल बिहारी वाजपेयी तालाब, कांग्रेस मैदान तालाब, मंगल तालाब व अन्य।