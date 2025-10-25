Chhath Puja 2025: दुबई से मेलबर्न तक गूंजा बिहार का छठ पर्व, जानें विदेशों में कैसे मनाते हैं यह महापर्व

डिजिटल डेस्क, पटना। “कांचा ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए...” — यह गीत छठ पर्व के नाम से ही कानों में मिठास घोल देता है। अब यह भावना न केवल बिहार की गलियों और घाटों में, बल्कि विदेश की धरती पर भी गूंज रही है।

मुज़फ्फरपुर के बिबीगंज, ब्रहमपुरा निवासी अनिल कुमार पांडेय और उनका परिवार वर्षों से विदेश में रहते हुए भी छठ महापर्व की परंपरा को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं। दुबई के ममज़ार बीच पर 2021 और 2022 में उनके नेतृत्व में हुए भव्य छठ आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। समुद्र की लहरों के बीच “जय छठी मइया” के स्वर गूंजने पर ऐसा लगा मानो पूरा बिहार वहाँ उतर आया हो।

पिछले वर्ष यह आस्था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहुंची। वहाँ पांडेय परिवार ने बिहार-झारखंड सभा मेलबर्न के सहयोग से कडकारूक पार्क, हीथर्टन में छठ महापर्व का आयोजन किया। डॉ. एन.के. नूतन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, ने अपनी मधुर भक्ति-धुनों से माहौल को और भी पावन बना दिया।

अनिल पांडेय जी के साथ उनकी पत्नी रितु बाला, पुत्र अर्णय, पुत्री अरण्या, और प्रवासी सहयोगी सुमित झा, मुकुंद, राजकमल, नीरज, चंद्रशेखर पांडेय समेत कई बिहारी परिवारों ने इस आयोजन को भव्य बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि परंपरा और संस्कृति की हर झलक पूरी श्रद्धा के साथ दिखाई दे।

विदेश की धरती पर रहते हुए भी इस परिवार ने साबित किया कि बिहार की मिट्टी की खुशबू और छठ की भक्ति सीमाओं से परे है। घर-आंगन में ठेकुआ की खुशबू, सुपे में रखे अर्घ्य के फल और गीतों की गूंज — सबने मेलबर्न को एक मिनी बिहार बना दिया।