डिजिटल डेस्‍क, पटना। पटना के घाट पर हमहूं अरघ‍िया दिहब हे छठी मइया..। राजधानी के घाटों पर यह गीत चरितार्थ हो रहा है। लाखों की संख्‍या में श्रद्धालुओं का हुजूम पटना के घाटों पर छठी मइया को अर्घ्‍य देने पहुंच चुका है। कोई दंड प्रणाम करते घाटों पर पहुंच रहा है तो कोई माथे पर दउरा और सूप लेकर। हर तरफ जैसे छठी मइया आ गई हैं। आस्‍था, पव‍ित्रता और विश्‍वास का अद्भुत संगम घाटों पर दिख रहा है। पानी में उतरकर व्रती सूर्य देव की आराधना कर रही हैं। यह दृश्‍य देखने के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे हुए हैं।

आम और खास का अंतर छठी मइया के आगे खत्‍म हो चुका है। घाटों पर न कोई बड़ा है न छोटा। सब एक साथ उस साक्षात ईश्‍वर की आराधना कर रहे हैं जो संसार चलाते हैं। मह‍िलाओं की टोली मधुर स्‍वर में छठ गीत गाकर माहौल में आस्‍था और पवित्रता घोल रही हैं।