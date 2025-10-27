Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Chhath Puja: पटना के घाट पर हमहूं अरघ‍िया द‍िहब हे छठी मइया.. आस्‍‍था से भर रहे राजधानी के गंगा घाट

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:02 PM (IST)

    पटना के घाटों पर छठ पूजा का भव्य आयोजन हो रहा है, जहाँ लाखों श्रद्धालु छठी मैया को अर्घ्य देने पहुंचे हैं। 'हमहूं अरघिया दिहब हे छठी मइया' गीत से वातावरण भक्तिमय है। प्रशासन और नगर निगम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तत्पर हैं, घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कंगन घाट पर दंडप्रणाम देती जा रहीं छठ व्रती। जागरण

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। पटना के घाट पर हमहूं अरघ‍िया दिहब हे छठी मइया..। राजधानी के घाटों पर यह गीत चरितार्थ हो रहा है। लाखों की संख्‍या में श्रद्धालुओं का हुजूम पटना के घाटों पर छठी मइया को अर्घ्‍य देने पहुंच चुका है। कोई दंड प्रणाम करते घाटों पर पहुंच रहा है तो कोई माथे पर दउरा और सूप लेकर। हर तरफ जैसे छठी मइया आ गई हैं। आस्‍था, पव‍ित्रता और विश्‍वास का अद्भुत संगम घाटों पर दिख रहा है। पानी में उतरकर व्रती सूर्य देव की आराधना कर रही हैं। यह दृश्‍य देखने के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे हुए हैं।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आम और खास का अंतर छठी मइया के आगे खत्‍म हो चुका है। घाटों पर न कोई बड़ा है न छोटा। सब एक साथ उस साक्षात ईश्‍वर की आराधना कर रहे हैं जो संसार चलाते हैं। मह‍िलाओं की टोली मधुर स्‍वर में छठ गीत गाकर माहौल में आस्‍था और पवित्रता घोल रही हैं।

    प्रमंडलीय आयुक्‍त ने अधिकारियों को दिया सजग रहने का निर्देश

    इधर महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमंडलीय आयुक्‍त अनिमेष कुमार पराशर ने जेपी गंगा पथ सहित अन्य प्रमुख मार्गों एवं घाटों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्‍होंने जिलाधिकारी डा. त्‍यागराजन एसएम, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, नगर आयुक्‍त यशपाल मीणा के साथ प्रतिनियुक्‍त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की विस्तृत ब्रीफिंग की। आयुक्त ने सभी पदाधिकारियों को सजग, सतर्क एवं तत्पर रहकर श्रद्धालुओं को निर्बाध आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम की टीमें लगातार घाटों पर कैंप कर रही हैं। स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, बैरिकेडिंग और सुरक्षा से संबंधित तैयारियों का निरीक्षण एवं आवश्यक कार्य निरंतर जारी है।इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कैमरे से घाटों की निगरानी हो रही है। 