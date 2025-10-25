जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है और इसी दिन से व्रत की पवित्र परंपरा प्रारंभ मानी जाती है। इस दिन व्रती शुद्धता का पालन करते हुए सात्विक भोजन करते हैं। भोजन में प्रयुक्त हर वस्तु जैसे चना दाल, लौकी, चावल और अगस्त का फूल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि यह स्वास्थ्य लाभ और शरीर शुद्धि से भी जुड़ी हुई है।

ज्योतिषाचार्य पीके युग बताते हैं कि नहाय-खाय का अर्थ ही है स्नान कर शुद्ध होकर सात्विक भोजन करना। इस दिन व्रती गंगा स्नान के बाद लौकी-चना दाल और अरवा चावल का भोजन करते हैं। यह भोजन शरीर को शुद्ध करने, पाचन तंत्र को संतुलित रखने और आने वाले कठोर उपवास के लिए तैयार करने में मदद करता है।

राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के काय चिकित्सा (मेडिसीन) विभाग के वरीय प्राध्यापक डा. अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चना दाल में प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देता है। वहीं लौकी हल्की, पचने में आसान और शरीर को ठंडक देने वाली होती है। अरवा चावल यानी बिना पालिश वाला चावल शरीर में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, और अगस्त का फूल कैल्शियम, आयरन और विटामिन से भरपूर होता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।