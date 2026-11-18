जयशंकर बिहारी, पटना। छठ महापर्व न केवल आस्था का उत्सव है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था और स्थानीय बाजारों के लिए भी बड़ा आर्थिक बूस्टर साबित हो रहा है।

कारोबारियों के राष्ट्रीय संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सर्वेक्षण के आधार पर बताया है कि छठ पूजा में राज्य में 16 हजार करोड़ रुपये के कारोबार होने का अनुमान है।

बिहार चैप्टर के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि सिर्फ पटना के बाजारों में कपड़ा, फल, पूजन सामग्री, पीतल बर्तन आदि का कारोबार 600 करोड़ के आसपास रहा है।

पूजन सामग्री सूप, दऊरा, मिट्टी के चूल्हे, गुड़, नारियल आदि का हिस्सा 200 से 250 करोड़ के बीच रहा है। पारंपरिक हस्तशिल्प बांस के सूप, दऊरा (टोकरी), मिट्टी के चूल्हे और दीयों की भारी मांग रहती है।

सेब, केला, नारियल, ईंख, डाभ नींबू, सुथनी, हल्दी और अदरक की बड़े पैमाने पर बिक्री हुई है। साड़ी व धोती के साथ अन्य वस्त्रों की भी काफी खरीदारी होती है।

कपड़ों पर औसत 6 हजार रुपये का खर्च

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, पूजन सामग्री, फल और कपड़े पर औसत खर्च छह हजार रुपये के आसपास होता है। बिहार में दो करोड़ घरों में छठ होने का अनुमान है।

हर दूसरे घर में छठ का आयोजन होता है। कैट के अनुसार छठ में खर्च वाले क्षेत्र हर वर्ष बढ़ रहे हैं। पारंपरिक आयोजन के साथ-साथ कपड़े, बर्तन और सोना-चांदी में खर्च का दायरा साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है।

मध्यमवर्गीय परिवार में छठ पर औसतन 10 हजार रुपये खर्च होता है। वहीं, संपन्न परिवार में यह आंकड़ा 50 हजार से ऊपर होता है।

टूर एंड ट्रेवल सभी पर पड़ रहा भारी

पटना विश्वविद्यालय के फैकल्टी आफ कामर्स डीन प्रो. एनके झा का कहना है कि छठ महापर्व में सबसे अधिक खर्च का क्षेत्र आवागमन का हो गया है।

छठ में डेढ़ से दो करोड़ लोग आवागमन करते हैं। इसमें दूसरे प्रदेशों से आने वालों की संख्या 20 से 25 लाख के आसपास बताई जाती है। ट्रेन, बस और हवाई जहाज से आने वालों की संख्या 35 से 40 प्रतिशत के आसपास रहती है, शेष निजी वाहन या टूर एंड ट्रेवल के माध्यम से आते हैं।