नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा लोक आस्था का महापर्व छठ, कद्दू-भात खाकर व्रत का संकल्प लेंगे व्रती

जागरण संवाददाता, पटना। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए... लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ आरंभ हो जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन अनुष्ठान में शारीरिक शुद्धि से लेकर आत्मिक साधना तक की परंपरा जुड़ी है।

पहले दिन व्रती गंगा सहित पवित्र जलाशयों में स्नान कर भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे और कद्दू-भात का प्रसाद ग्रहण कर व्रत का संकल्प लेंगे। वहीं, शनिवार को व्रती खरना का प्रसाद शाम में ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला व्रत का अनुष्ठान लेंगे।

रविवार 15 नवंबर को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य देंगे। जबकि, सोमवार 16 नवंबर को उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा। सूर्योपासना से जुड़ी है आरोग्य और समृद्धि की कामना छठ मुख्य रूप से प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठी मैया सूर्यदेव की मानस बहन हैं। इस पर्व में सूर्य और षष्ठी माता की आराधना कर परिवार की सुख-शांति, आरोग्य, समृद्धि, सौभाग्य और संतान सुख की कामना की जाती है।

मान्यता है कि गंगा स्नान और सूर्य को अर्घ्य देने से तन-मन की शुद्धि होती है। पंडित गजाधर झा के अनुसार, छठ शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। नहाय-खाय से लेकर पारण तक श्रद्धा और नियमपूर्वक अनुष्ठान करने वाले व्रतियों पर षष्ठी माता की कृपा बनी रहती है। सूर्य की उपासना को आरोग्य और ऊर्जा से भी जोड़ा गया है। कद्दू-भात से शुरू होगा शुद्धता और सात्विकता का अनुष्ठान छठ के पहले दिन नहाय-खाय में व्रती सुबह गंगा नदी, तालाब, पोखर या अन्य जलाशयों में स्नान करेंगी। गंगा स्नान संभव नहीं होने पर घर में स्नान के जल में गंगाजल मिलाने की परंपरा है। इसके बाद भगवान भास्कर को जल अर्पित कर चार दिवसीय अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की जाएगी।

घरों में पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद तैयार होगा। इसके साथ आंवले की चासनी और पकौड़ी भी बनाई जाएगी। छठ के प्रसाद की तैयारी भी नहाय-खाय से ही शुरू हो जाती है। व्रत के लिए गेहूं को गंगाजल से धोकर स्वच्छ स्थान पर सुखाया जाता है।