पटना के गंगा घाटों पर CCTV से लेकर वॉच टावर तक, छठ महापर्व के लिए ₹12 करोड़ का बजट मंजूर
राज्य सरकार ने कार्तिक छठ महापर्व 2026 के लिए पटना के गंगा घाटों और तालाबों पर सुविधाओं हेतु 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
HighLights
छठ महापर्व 2026 के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकृत।
पटना के गंगा घाटों पर मिलेंगी बेहतर सुविधाएं।
सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, वॉच टावर आदि की व्यवस्था।
राज्य ब्यूरो, पटना। कार्तिक छठ महापर्व, 2026 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्र के गंगा घाटों और तालाबों के किनारे श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 12 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में विशेष स्वच्छता अनुदान मद से यह राशि सहायक अनुदान के रूप में खर्च करने की मंजूरी दी है।
सूचना से जुड़े फ्लैक्स भी लगाए जाएंगे
छठ महापर्व के दौरान नगर निगम की ओर से विभिन्न घाटों पर अस्थायी छठ घाट बनाने के साथ सुरक्षा और जनसुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत अस्थायी नियंत्रण कक्ष, बैरिकेडिंग, वाच टावर, चेंजिंग रूम, यात्री शेड, अस्थायी शौचालय और यूरिनल बनाए जाएंगे।
इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, रोशनी, जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, टेबल-कुर्सी और सूचना से जुड़े फ्लैक्स भी लगाए जाएंगे। पटना नगर निगम आयुक्त ने 27 सितंबर को भेजे गए प्रस्ताव में कुल 220 योजनाओं के लिए 18 करोड़ 59 लाख 22 हजार 500 रुपये की मांग की थी।
विभागीय समीक्षा के बाद समिति ने इनमें स्वीकृत योजनाओं के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इससे छठ के दौरान घाटों पर सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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