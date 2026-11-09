3500 करोड़ से बदलेगी गयाजी-बोधगया की तस्वीर: फल्गु में सालभर बहेगा सोन का जल, सिंगापुर-सिडनी के निवेशक भी तैयार

राज्य ब्यूरो, पटना। लगभग 3500 करोड़ रुपये की गयाजी कॉरिडोर परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।

इसमें गयाजी धाम का विकास, सोन नदी का जल फल्गु नदी तक लाकर वर्षभर जल की उपलब्धता, मनसरवा नाला को आच्छादित करना तथा सड़क एवं पार्किंग जैसी सुविधाओं का विकास सम्मिलित हैं।

वहीं, बोधगया महाबोधि कॉरिडोर के अंतर्गत छह योजनाएं तैयार की गई हैं। उसमें सड़क एवं यातायात व्यवस्था, विरासत हाट, पार्किंग, भोजनालय, जयप्रकाश उद्यान, पैदल एवं साइकिल पथ तथा मंदिर से नदी तक संपर्क मार्ग एवं घाट का विकास सम्मिलित हैं।