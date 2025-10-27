Chhath 2025: छठ पर पटना के घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा, संध्या अर्घ्य के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व के अवसर पर पटना के सभी घाट संध्या अर्घ्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सोमवार शाम को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का भारी सैलाब घाटों पर उमड़ पड़ा है, जिसका भव्य नजारा ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है।

पटना में छठ पर उमड़ा जनसैलाब। (फाइल फोटो)