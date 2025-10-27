Language
    Chhath 2025: छठ पर पटना के घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा, संध्या अर्घ्य के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    Chhath Puja 2025: छठ महापर्व के अवसर पर पटना के सभी घाट संध्या अर्घ्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सोमवार शाम को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का भारी सैलाब घाटों पर उमड़ पड़ा है, जिसका भव्य नजारा ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है।

    पटना में छठ पर उमड़ा जनसैलाब। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। पूरे बिहार के साथ पटना में भी छठ धूम-धाम से मनाया जा रहा है। छठ व्रती पूरी आस्था के साथ सूर्योदय वक्त और अपने परिवार संग घाट पर पहुंचकर पूरी श्रद्धा से अर्ध्य दे रहे हैं। आईए तस्वीरों में देखते हैं पटना में किस तरह मनाया जा रहा छठ पर्व...

    छठ मनाने घाट पर जाते लोग।

    पटना में घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब।

    पटना में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते व्रती।

    घाटों पर दिख रहा आस्था का अनूठा संगम।

    भक्तिमय हुआ माहौल।


    छठ के दौरान वोट करने को लेकर किया गया जागरूक।