Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Chhath 2025: कश्मीर से सेव, अमृतसर से नाशपाती...फलों की बढ़ी मांग पूरी करने को देशभर से पटना आई खेप

    By Nalini Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    छठ 2025 के अवसर पर फलों की मांग में भारी उछाल आया है। कश्मीर से सेब और अमृतसर से नाशपाती जैसे फल देशभर से लाए जा रहे हैं ताकि इस मांग को पूरा किया जा सके। किसानों और व्यापारियों में उत्साह है, क्योंकि उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद है। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नेहरू पथ स्थित फल बाजार में छठ को लेकर खरीददारी। फोटो जागरण


    जागरण संवाददाता, पटना। लोकआस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना की फल मंडियों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। पटना फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन, कृषि उत्पादन बाजार समिति, मुसल्लापुर हाट के अनुसार इस वर्ष पूजा के अवसर पर फल की मांग सामान्य दिनों की अपेक्षा लगभग 30 गुना बढ़ गई है। एसोसिएशन के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से सैकड़ों ट्रक फल पटना मंडी पहुंचे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अनुसार केला आंध्र प्रदेश व बंगाल से 200-250 ट्रक पहुंचे है। इसके अतिरिक्त हाजीपुर से भी केला आएं है। कश्मीर एवं शिमला से 200 से अधिक ट्रक देशी सेब पहुंचे है, जबकि 70 ट्रक विदेशी सेब आएं है। 200 ट्रक संतरा, 60-70 ट्रक माल्टा, मौसमी 40 ट्रक, अनार 100-125 ट्रक, अंगूर (विदेशी) 30 ट्रक, नासिक अंगूर 25–30 ट्रक, अमृतसर से नाशपाती के 50–60 ट्रक, अरू व अरूह: 40–80 ट्रक, नारियल के 80–100 ट्रक, अनानास के 50–70 ट्रक, डाभ (हरा नारियल): 60–70 गाड़ियां, गागर नींबू 60–70 ट्रक, हल्दी 50 ट्रक, ईख 60–70 ट्रक एवं शकरकंद के 30–40 ट्रक पहुंचे है। एसोसिएशन ने बताया कि इस बार देशी और विदेशी दोनों किस्मों के फलों की भारी आवक हुई है।

    फलों के भावों में स्थिरता, पर भीड़ बढ़ी

    विक्रेताओं के अनुसार, मांग अधिक होने के बावजूद दामों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि आपूर्ति सुचारू है।
    फिर भी, सेब, अनार और अंगूर के दामों में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है।

    एसाेसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत प्रसाद ने बताया कि हर वर्ष छठ के मौके पर लाखों लोग फल खरीदने आते हैं। इस बार मांग अब तक की सबसे अधिक है। मंडी में 24 घंटे खरीदारी जारी है।

    26 और 27 अक्तूबर को चरम पर होगी खरीदारी

    एसोसिएशन के अनुसार, 26 और 27 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे तक लाखों पटना वासी खरीदारी में जुटे रहेंगे। मंडियों, प्रमुख चौक-चौराहों और बाजारों मुसल्लापुर, मीठापुर, कदमकुआं, पटना सिटी, बाइपास रोड और कंकड़बाग में लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना है।

    ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी

    एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत ने बताया कि यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति नहीं होने के कारण व्यापारी और खरीदार परेशान हैं। जबकि, एसोसिएशन ने जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और अग्निशमन विभाग से आग्रह किया है कि वे अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करें, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।