Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: नोट जलाने वाले इंजीनियर के खिलाफ EOU ने की चार्जशीट, पत्नी बबली राय भी अभियुक्त

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:45 PM (IST)

    आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने नोट जलाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उनकी पत्नी बबली राय भी अभियुक्त हैं और फरार हैं, जिसके चलते कुर्की की तैयारी है। छापेमारी में इंजीनियर के आवास से जले नोट, 52 लाख नकद और 26 लाख के गहने बरामद हुए थे। ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोट जलाने वाले इंजीनियर के खिलाफ EOU ने की चार्जशीट

    राज्य ब्यूरो, पटना। छापेमारी की भनक पर लाखों रुपये के नोट जलाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में 23 अगस्त को बीएनएस समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में इंजीनियर की पत्नी बबली राय भी प्राथमिक अभियुक्त हैं, मगर वह फरार हैं। अब ईओयू उनके विरुद्ध कुर्की इश्तेहार की तैयारी में है।

    इसके अलावा इंजीनियर के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला भी ईओयू ने दर्ज किया है। यह प्राथमिकी दस सितंबर को दर्ज की गई थी। इस मामले में ईओयू की जांच जारी है।

    मालूम हो कि 22 अगस्त को ईओयू की टीम इंजीनियर के आवास पर छापेमारी करने गई थी। इसकी भनक लगते ही इंजीनियर के घर में रातभर नोट जलाए गए थे।

    सुबह जब ईओयू की टीम पहुंची तो जले नोटों से टायलेट और पाइपलाइन जाम थी। आवास से अधजले नोटों के साथ 52 लाख नकद, 26 लाख के गहनों के साथ चल-अचल संपत्ति के कई दस्तावेज मिले थे।