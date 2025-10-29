Bihar News: नोट जलाने वाले इंजीनियर के खिलाफ EOU ने की चार्जशीट, पत्नी बबली राय भी अभियुक्त

राज्य ब्यूरो, पटना। छापेमारी की भनक पर लाखों रुपये के नोट जलाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में 23 अगस्त को बीएनएस समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस मामले में इंजीनियर की पत्नी बबली राय भी प्राथमिक अभियुक्त हैं, मगर वह फरार हैं। अब ईओयू उनके विरुद्ध कुर्की इश्तेहार की तैयारी में है।

इसके अलावा इंजीनियर के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला भी ईओयू ने दर्ज किया है। यह प्राथमिकी दस सितंबर को दर्ज की गई थी। इस मामले में ईओयू की जांच जारी है।

मालूम हो कि 22 अगस्त को ईओयू की टीम इंजीनियर के आवास पर छापेमारी करने गई थी। इसकी भनक लगते ही इंजीनियर के घर में रातभर नोट जलाए गए थे।

सुबह जब ईओयू की टीम पहुंची तो जले नोटों से टायलेट और पाइपलाइन जाम थी। आवास से अधजले नोटों के साथ 52 लाख नकद, 26 लाख के गहनों के साथ चल-अचल संपत्ति के कई दस्तावेज मिले थे।