    नीट और बीपीएससी परीक्षा धांधली में शामिल चंदन सर पटना से गिरफ्तार, 8 साल से था फरार

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने नीट व बीपीएससी परीक्षा धांधली के आरोपित चंदन कुमार को पटना से गिरफ्तार किया। वह संजीव मुखिया गिरोह का सदस्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराने के आरोपित चंदन कुमार उर्फ चंदन गोयल उर्फ चंदन सर को पटना के अगमकुआं से गिरफ्तार किया है। वह संजीव मुखिया गिरोह का सदस्य था जो आठ साल से फरार था।

    गिरफ्तार अभियुक्त को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे बेउर जेल भेज दिया गया है। चंदन मूल रूप से शेखपुरा जिले के बुधौली का रहने वाला है।

    ईओयू को गुप्त सूचना मिली थी कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने के नाम पर अभ्यर्थियों की तलाश की जा रही है। इसके बाद ईओयू के विशेष छापेमारी दल ने इनपुट के आधार पर अगमकुआं में छापेमारी कर चंदन को गिरफ्तार कर लिया।

    ईओयू के अनुसार, चंदन 2017 में टीईटी परीक्षा में सेटिंग कराने के आरोप में कंकड़बाग थाने से जेल जा चुका है। इसके अलावा उसने एलडीसी एवं एमटीएस की परीक्षा में संजीव मुखिया के साथ मिलकर परीक्षार्थियों की सेटिंग की थी।

    वर्ष 2017 में आयोजित नीट परीक्षा में वह संजीव मुखिया और उसके बेटे शिव के साथ सेटिंग कराने में शामिल था। इस मामले में पत्रकारनगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। वर्ष 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित टीआरई-3 परीक्षा के पेपर लीक में भी चंदन आरोपित है।

    उसने संजीव मुखिया को कुछ अभ्यर्थी भी उपलब्ध कराए थे। हालांकि, पेपर लीक होने के कारण बाद में यह परीक्षा रद कर दी गई।

    पूछताछ के दौरान चंदन ने बताया कि इनके गिरोह में संजीव मुखिया, उसका बेटा शिव, संजय प्रभात, बबलू भूमिहार उर्फ अश्विनी कुमार सहित कई लोग शामिल हैं, जो देशभर में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर अभ्यर्थियों से रुपये वसूलते हैं। ईओयू को पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर छापेमारी जारी है।