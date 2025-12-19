वंदे भारत ट्रेनों में बिहार के स्वाद का ले सकेंगे मजा, परोसी जाएगी चंपारण चिकन और पनीर

जागरण संवाददाता, पटना। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों के सफर को यादगार बनाने के लिए आईआरसीटीसी क्षेत्रीय व्यंजन परोसेगा। बिहार के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजनों को भी इसमें शामिल किया गया है। विशिष्ट व्यंजन में चंपारण पनीर 22349 पटना जंक्शन–रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को परोसा जा रहा है, जबकि चंपारण चिकन 22348 पटना जंक्शन–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में उपलब्ध कराया गया है। इन व्यंजनों की खासियत उनकी पारंपरिक मसाला विधि और देसी स्वाद है।

देश के अलग-अलग हिस्सों की परोसी जाएगी डिश यात्री 20101/02 नागपुर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में महाराष्ट्र के कंदा पोहा, दक्षिण भारतीय डोन्डाकाया करम पोडी फ्राई और आंध्र प्रदेश के आंध्र कोडी कुरा का स्वाद ले सकते हैं। गुजराती व्यंजन जैसे मेथी थेपला 20901 एमएमसीटी-जीएनसी वंदे भारत एक्सप्रेस में और मसाला लौकी 26902 एसबीआइबी-वीआरएल वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसी जा रही हैं।

यात्री ओडिशा की आलू फुलकोपी का आनंद 22895 हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस में ले सकते हैं। महाराष्ट्र का मसाला उपमा 22229 सीएसएमटी-एमएओ वंदे भारत एक्सप्रेस में उपलब्ध है, जबकि पश्चिम बंगाल का मुर्गिर झोल 22302 एनजेपी-एचडब्ल्यूएच वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसा जा रहा है।