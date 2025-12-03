इंटर पास शुभम सट्टेबाजी के लिए करता था चेन स्नैचिंग, पुलिस से बचने को ले रखा था दिल्ली में फ्लैट

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में आधा दर्जन थाना क्षेत्र में गैंग के साथ बाइक से घूमकर झपटमारी की घटनाओं को अंजाम देने वाला शुभम कुमार सट्टा लगाने का शौकीन था। आईपीएल से लेकर अन्य मैचों में वह सट्टेबाजी करता था। सट्टेबाजी और मौज-मस्ती में वह हफ्ते भर में एक लाख रुपये खर्च कर देता था।

इस शौक को पूरा करने के लिए रुपये की जरूरत के लिए वह अपने साथियों के साथ मिलकर चेन झपटमारी करता था। इंटर पास शुभम गिरोह में नए लड़कों को भी शामिल करता था। खासकर वैसे लड़के, जिनका पूर्व में कोई पुलिस रिकॉर्ड न हो।

उसने पटना पुलिस से बचने के लिए दिल्ली में भी किराये का फ्लैट ले रखा था। अक्सर वह दो से तीन घटनाओं को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग जाता था। ताकि पुलिस उस तक न पहुंच सके। इसके संपर्क में ग्रामीण इलाके के कई जेवर दुकानदार भी थे, जिन्हें वह झपटमारी की चेन बेचकर तुरंत पैसा देने के एवज में कम पैसा लेता था। जूता और बाइक से हुई लुटेरे की पहचान शुभम को पटना पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। कंकड़बाग और राजीव नगर में एक ही दिन दो चेन झपटमारी की घटना हुई। इसके पूर्व शास्त्रीनगर, पाटलिपुत्र में ही झपटमारी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिला।

बाइक पर पीछे बैठने वाले बदमाश का हुलिया और चेहरा भले ही नया था, लेकिन इसमें एक बात समान थी। हर बार वह एक ही जूता पहनकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने निकलता था। जब पुलिस ने उसके हुलिये को देखा तो पता चला कि लुटेरा ही बाइक और जूता पहनकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता है। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया।

पुलिस उसी के जरिए अन्य जगहों पर फुटेज देखते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गई थी। चेन झपटने के बाद वह वह कीमती मोबाइल खरीदने भी गया था। एसके पुरी से दबोचे गए बदमाशों ने भी लिया था नाम एसके पुरी थाना क्षेत्र में इसी वर्ष 16 मई की सुबह बोरिंग रोड एक महिला से चेन झपटमारी हुई थी। इस घटना में दो बाइक सवार चार बदमाश शामिल थे। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था।