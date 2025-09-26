Language
    केंद्रीय चयन पर्षद करेगा 4128 पदों पर बहाली, छह अक्टूबर से अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

    By Akshay Pandey Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:03 PM (IST)

    केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने 4128 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं जिनमें मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल और चलंत सिपाही के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किए जा सकते हैं। पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने पदों के आरक्षण विवरण की जानकारी दी।

    जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने शुक्रवार को 4128 पदों पर आवेदन मांगे हैं। यह रिक्तियां मद्य निषेध सिपाही के 1603, कक्षपाल के 2417 और चलंत सिपाही के 108 पदों के लिए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन छह अक्टूबर से शुरू होंगे। पांच नवंबर तक अभ्यर्थी आवेदन भर सकते हैं।

    पुलिस महानिदेशक व केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि इसमें अनारक्षित के 1663, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 394, अनुसूचित जाति के 782, अनुसूचित जनजाति के 58, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 650, पिछड़ा वर्ग के 497 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के 84 पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 100 रुपये देने होंगे। परीक्षा पाठ्यक्रम केंद्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट अभ्यर्थी केंद्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट (https://csbc.bihar.gov.in/) पर जारी कर दिया गया है।

    अभ्यर्थी विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों, उनसे संबंधित प्रमाण-पत्रों (वैधता अवधि/निर्गम तिथि आदि) एवं विभिन्न कट-ऑफ तिथियों का भली-भांति अध्ययन कर लें और सुनिश्चित कर लें कि उनके पास आवश्यक प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भरने के समय उपलब्ध है, ताकि उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। आरक्षण कोटि आदि के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो कर ही आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित करें।

    अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से सम्बन्धित तैयारियों अभी से प्रारम्भ कर दें और लिखित परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि की तिवियों के प्रकाशन की प्रतीक्षा न करें।