ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी, अब सभी ट्रेनों में लगेंगे CCTV कैमरे

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली के बाद पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) क्षेत्र की सभी ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत दानापुर मंडल सहित ईसीआर के पांचों मंडलों की लगभग 2000 से अधिक बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और दीपावली के तुरंत बाद कैमरा लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

दानापुर मंडल के रेल अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक एसी और स्लीपर कोच में चार-चार कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें से दो कैमरे दोनों प्रवेश द्वारों के पास लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों की आवाजाही और सुरक्षा पर निगरानी रखी जा सके। वहीं, जनरल कोच में छह कैमरे लगाए जाएंगे, क्योंकि इन कोचों में तीन प्रवेश द्वार होते हैं। प्रत्येक द्वार के पास दो-दो कैमरे लगाए जाएंगे ताकि पूरी गैलरी का दृश्य कवर हो सके।

पूर्व मध्य रेलवे के पांच मंडल दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, मुगलसराय और धनबाद शामिल हैं। इन मंडलों से करीब 110 एक्सप्रेस ट्रेनें और 130 से अधिक पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। अकेले पटना जंक्शन से ही 40 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिनमें बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कैमरे लगने के बाद यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। ट्रेनों के भीतर होने वाली चोरी, छेड़छाड़, झगड़े या किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी। इससे रेल पुलिस और आरपीएफ को भी जांच में मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक कोच में लगाए जा रहे कैमरे हाई-रेजोल्यूशन और नाइट विजन तकनीक से लैस होंगे, जो कम रोशनी में भी साफ फुटेज रिकार्ड कर सकेंगे। साथ ही, कैमरों का डाटा रेलवे कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।