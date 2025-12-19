Language
    Bihar Govt School: बिहार के सरकारी स्कूलों में लगेंगे CCTV कैमरे, वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव

    By Dina Nath Sahani Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:11 PM (IST)

    बिहार के सभी 81223 सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। नये साल में इसे लागू करने के लिए वित्त ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। चौदह महीने बाद शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना पर अमल करने की कवायद शुरू की जा रही है। यह योजना राज्य के सभी 81223 सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़ी है। इसे नये साल में लागू करने हेतु शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है।

    शिक्षा भाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने 10 नवंबर 2024 को सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जानकारी शेयर की थी।

    इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी हो रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बारहवीं कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग सफल होने के बाद शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि नये साल आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं वर्ग कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

    इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य पूरा किया जाएगा।

    शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में नौ हजार 360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। 40 हजार 566 प्राथमिक विद्यालय हैं, जबकि 31 हजार 297 मध्य विद्यालय हैं।

    इन सभी विद्यालयों की वर्ग कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगाना खर्चीला है। इसलिए निचली कक्षाओं में धीरे-धीरे सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

    विद्यालयों में शिक्षकों तथा बच्चों की तमाम गतिविधियों के अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन पर भी सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखी जाएगी।