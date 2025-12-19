Bihar Govt School: बिहार के सरकारी स्कूलों में लगेंगे CCTV कैमरे, वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, पटना। चौदह महीने बाद शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना पर अमल करने की कवायद शुरू की जा रही है। यह योजना राज्य के सभी 81223 सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़ी है। इसे नये साल में लागू करने हेतु शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है।

शिक्षा भाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने 10 नवंबर 2024 को सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जानकारी शेयर की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी हो रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बारहवीं कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग सफल होने के बाद शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि नये साल आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं वर्ग कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।