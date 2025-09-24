17 फरवरी से शुरू हो सकती है CBSE 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा, Subject Wise चेक करें डेट
सीबीएसई ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। 10वीं की पहली परीक्षा फरवरी-मार्च और दूसरी मई-जून में होगी। 12वीं की परीक्षा फरवरी से अप्रैल तक चलेगी। बोर्ड के अनुसार लगभग 45 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। संभावित शेड्यूल का उद्देश्य छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना है जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार को वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से 10वीं की प्रथम और द्वितीय परीक्षा के साथ ही कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की अनुमानित तिथि जारी की गई है।
10वीं की प्रथम बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से सात मार्च 2026 के बीच आयोजित होगी। वहीं, कक्षा 10वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षा 16 मई 2026 से एक जून 2026 के बीच आयोजित होगी। इसके अलावा, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से नौ अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी।
बोर्ड की ओर से बताया गया है कि वर्ष 2026 में करीब 45 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा का संभावित शेड्यूल इसलिए जारी किया गया है, ताकि विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी बेहतर समय पर कर सकें।
सीबीएसई के सिटी को-ऑर्डिनेटर एसी झा ने कहा कि संभावित तिथि जारी होने से विद्यार्थी भी बोर्ड परीक्षा के लिए खुद तैयार कर सकेंगे और बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए रूटीन के अनुसार तैयारी कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्रधान, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बेहतर समन्वय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रत्येक विषय परीक्षा खत्म होने के 12 दिन के अंदर मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
कक्षा 10वीं की प्रथम बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम (संभावित)
|तिथि
|विषय
|17 फरवरी
|गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक
|21 फरवरी
|इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिट्रेचर
|24 फरवरी
|भाषा
|25 फरवरी
|साइंस
|27 फरवरी
|कंप्यूटर एप्लिकेशन
|28 फरवरी
|संस्कृत
|2 मार्च
|हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी
|5 मार्च
|पेंटिंग
|7 मार्च
|सोशल साइंस
कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम (संभावित)
|तिथि
|विषय
|17 फरवरी
|बायोटेक्नोलॉजी
|18 फरवरी
|फिजिकल एजुकेशन
|20 फरवरी
|फिजिक्स
|21 फरवरी
|बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
|23 फरवरी
|साइकोलॉजी, फैशन स्टडीज
|24 फरवरी
|स्टडीज
|26 फरवरी
|जियोग्राफी
|27 फरवरी
|पेंटिंग
|28 फरवरी
|केमेस्ट्री
|3 मार्च
|लीगल स्टडीज
|6 मार्च
|म्यूजिक
|9 मार्च
|गणित, एप्लाइड गणित
|12 मार्च
|इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर
|14 मार्च
|होम साइंस
|16 मार्च
|हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर
|17 मार्च
|भाषा
|18 मार्च
|इकोनॉमिक्स
|23 मार्च
|पॉलिटिकल साइंस
|25 मार्च
|कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी
|28 मार्च
|एकाउंटेंसी
|30 मार्च
|हिस्ट्री
|4 अप्रैल
|सोशियोलॉजी
|9 अप्रैल
|संस्कृत कोर
कक्षा 10वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षा परीक्षा कार्यक्रम (संभावित)
|विषय
|तिथि
|गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक
|15 मई
|कम्पार्टमेंटल विषय
|16 मई से 1 जून
