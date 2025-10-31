Language
    CBSE ने एक्सप्रेशन सीरीज का किया एलान; 3-12 तक के स्टूडेंट्स ले सकेंगे हिस्सा, जानें आवदेन की आखिरी तारीख

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:14 PM (IST)

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2025-26 सत्र के लिए एक्सप्रेशन सीरीज की घोषणा की है, जिसमें कक्षा 3 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को रचनात्मक माध्यमों से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सर्टिफिकेट मिलेंगे।

    कक्षा 3 से 12वीं के विद्यार्थी एक्सप्रेशन सीरीज के लिए 20 नवंबर तक करें आवेदन। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सत्र 2025-26 के लिए दूसरे एक्सप्रेशन सीरीज की घोषणा कर दी है। इस संबंध में संबद्ध स्कूल के प्रमुखों को नोटिस भी जारी किया है। इस बार की थीम फ्रॉम फार टू फ्यूचर स्ट्रेंथनिंग रूरल इंडिया है।

    इस अभिव्यक्ति श्रृंखला में कक्षा तीन से 12वीं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। एक्सप्रेशन सीरीज का आयोजन चार वर्गों में किया जाएगा। इसमें प्राथमिक (कक्षा तीन से पांच), मिडिल (कक्षा छह से आठ), माध्यमिक (कक्षा नौ से 10) और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 11 से 12वीं) शामिल हैं।

    चारों वर्गों के लिए अलग-अलग विषय निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में होगा। एक्सप्रेशन सीरीज के तहत निबंध लेखन, पेंटिंग और कविता जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी।

    स्कूल लेवल की इस अभिव्यक्ति श्रृंखला में भाग लेने के लिए सात नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। बोर्ड ने स्कूलों को सभी छात्रों को इससे संबंधित जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पैराग्राफ और निबंध लिखकर छात्र जमा कर सकते हैं।

    प्रत्येक वर्ग से चुनी जाएगी एक प्रविष्टि

    स्कूल लेवल प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ग से एक प्रविष्टि को चुना जाएगा। यानी प्रत्येक स्कूल से कुल चार प्रविष्टियों को चुना जाएगा। स्कूल स्तर पर चुनी गई प्रविष्टियों को सीबीएसई को भेजा जाएगा।

    स्कूलों को शार्ट लिस्ट की गई प्रविष्टियों को सात नवंबर से 20 नवंबर के बीच जमा करना होगा। यह काम स्कूल सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज एप के जरिये कर सकते हैं।

    राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं के लिए प्रत्येक कैटेगरी के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को प्रत्येक सीबीएसई रीजन द्वारा चुना जाएगा। रीजनल लेवल पर 10 बेहतर प्रविष्टियों और नेशनल लेवल पर तीन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।

    अलग-अलग वर्गों के लिए विषय की लिस्ट

    कक्षा-विषय
    चरण कक्षा विषय
    प्रारंभिक चरण कक्षा तीन से पांच मेरा गांव, मेरी शान, किसान हमारे नायक
    मध्यम चरण कक्षा छह से आठ खेतों से थाली तक भोजन का सफर, हमारे शहरों को आकार देता ग्रामीण भारत
    माध्यमिक चरण कक्षा नौ से 10 सतत कृषि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन, ग्रामीण में युवाओं की भूमिका
    माध्यमिक चरण फेस टू कक्षा 11 से 12 कृषि आधारित उद्योग- भारत के विकास का भविष्य, गांवों का सशक्तिकरण- विकसित भारत की नींव