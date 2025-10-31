CBSE ने एक्सप्रेशन सीरीज का किया एलान; 3-12 तक के स्टूडेंट्स ले सकेंगे हिस्सा, जानें आवदेन की आखिरी तारीख

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सत्र 2025-26 के लिए दूसरे एक्सप्रेशन सीरीज की घोषणा कर दी है। इस संबंध में संबद्ध स्कूल के प्रमुखों को नोटिस भी जारी किया है। इस बार की थीम फ्रॉम फार टू फ्यूचर स्ट्रेंथनिंग रूरल इंडिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अभिव्यक्ति श्रृंखला में कक्षा तीन से 12वीं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। एक्सप्रेशन सीरीज का आयोजन चार वर्गों में किया जाएगा। इसमें प्राथमिक (कक्षा तीन से पांच), मिडिल (कक्षा छह से आठ), माध्यमिक (कक्षा नौ से 10) और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 11 से 12वीं) शामिल हैं।

चारों वर्गों के लिए अलग-अलग विषय निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में होगा। एक्सप्रेशन सीरीज के तहत निबंध लेखन, पेंटिंग और कविता जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। स्कूल लेवल की इस अभिव्यक्ति श्रृंखला में भाग लेने के लिए सात नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। बोर्ड ने स्कूलों को सभी छात्रों को इससे संबंधित जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पैराग्राफ और निबंध लिखकर छात्र जमा कर सकते हैं।

प्रत्येक वर्ग से चुनी जाएगी एक प्रविष्टि स्कूल लेवल प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ग से एक प्रविष्टि को चुना जाएगा। यानी प्रत्येक स्कूल से कुल चार प्रविष्टियों को चुना जाएगा। स्कूल स्तर पर चुनी गई प्रविष्टियों को सीबीएसई को भेजा जाएगा।

स्कूलों को शार्ट लिस्ट की गई प्रविष्टियों को सात नवंबर से 20 नवंबर के बीच जमा करना होगा। यह काम स्कूल सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज एप के जरिये कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं के लिए प्रत्येक कैटेगरी के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को प्रत्येक सीबीएसई रीजन द्वारा चुना जाएगा। रीजनल लेवल पर 10 बेहतर प्रविष्टियों और नेशनल लेवल पर तीन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।