CBSE Board 2026 10वीं और 12वीं की फाइनल डेटशीट आउट, Subject Wise चेक करें एग्जाम की तारीख

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा की अंतिम डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का फाइनल परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। 10वीं की प्रथम बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से 10 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से नौ अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होगी।
बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में यह बताया गया है कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रख कर बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है।
10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा सुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में विद्यार्थियों को तीन घंटे का समय दिया जाएगा।
परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने व समझने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा गया है।
पहली बार परीक्षा से 110 दिन पहले तिथि हुई जारी
बोर्ड की ओर से पहली बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले फाइल परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इससे पहले वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा शुरू होने से 86 दिन पहले परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया था।
बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि इतने पहले परीक्षा की फाइनल तिथि जारी करने से विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में अभी से ही जुट जाएंगे। जिससे उन्हें परीक्षा की चिंता से उबरने और परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम
|विषय
|तिथि
|गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक
|17 फरवरी
|इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिट्रेचर
|21 फरवरी
|भाषा
|23 फरवरी
|साइंस
|25 फरवरी
|कंप्यूटर एप्लिकेशन
|27 फरवरी
|संस्कृत
|28 फरवरी
|हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी
|दो मार्च
|पेंटिंग
|छह मार्च
|सोशल साइंस
|सात मार्च
कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम
|विषय
|तिथि
|बायोटेक्नोलाजी
|17 फरवरी
|फिजिकल एजुकेशन
|18 फरवरी
|फिजिक्स
|20 फरवरी
|फैशन स्टडीज
|21 फरवरी
|एकाउंटेंसी
|24 फरवरी
|जियोग्राफी
|26 फरवरी
|पेंटिंग
|27 फरवरी
|केमेस्ट्री
|28 फरवरी
|बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
|28 मार्च
|लिगल स्टडीज
|तीन मार्च
|साइकोलाजी
|पांच मार्च
|भाषा
|छह मार्च
|गणित, एप्लाइड गणित
|नौ मार्च
|इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर
|12 मार्च
|होम साइंस
|14 मार्च
|हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर
|16 मार्च
|म्यूजिक
|17 मार्च
|इकोनामिक्स
|18 मार्च
|पॉलिटिकल साइंस
|23 मार्च
|कंप्यूटर साइंस
|25 मार्च
|बायोलाजी
|27 मार्च
|हिस्ट्री
|30 मार्च
|सोशियोलाजी
|चार अप्रैल
|संस्कृत कोर
|आठ अप्रैल
|मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिजाइन और डाटा साइंस
|नौ अप्रैल
