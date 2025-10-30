CBSE Board 2026 10वीं और 12वीं की फाइनल डेटशीट आउट, Subject Wise चेक करें एग्जाम की तारीख

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का फाइनल परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। 10वीं की प्रथम बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से 10 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से नौ अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होगी।

बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में यह बताया गया है कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रख कर बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है।

10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा सुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में विद्यार्थियों को तीन घंटे का समय दिया जाएगा।

परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने व समझने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा गया है।

पहली बार परीक्षा से 110 दिन पहले तिथि हुई जारी

बोर्ड की ओर से पहली बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले फाइल परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इससे पहले वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा शुरू होने से 86 दिन पहले परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया था।