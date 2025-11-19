CBSE 10th 12th Exam: सीबीएसई ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग स्कीम, यहां चेक करें
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित हैं, जो थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट में विभाजित हैं। 10वीं में 83 और 12वीं में 121 विषयों की परीक्षा होगी, जिनमें अंकों का विभाजन अलग-अलग है।
जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से विषय वार अंक विभाजन जारी किया गया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अधिकतम अंक 100 होंगे।
अंकों को थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और आइए काम्पोनेंट्स के बीच विभाजित किया गया है। कक्षा दसवीं के लिए 83 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें हिन्दी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक, साइंस और इंग्लिश का पेपर 100 अंक का होगा।
थ्योरी परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी। थ्योरी के लिए 80 अंक दिये जाएंगे। वहीं, इंटरनल असेस्मेंट 20 अंक का होगा। एआई, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी समेत कई विषयों की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। 50 अंक प्रैक्टिकल और 50 अंक थ्योरी के होंगे।
कक्षा 12वीं के लिए 121 पेपर विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोलाजी के लिए थ्योरी पेपर 70 अंक का होगा। वहीं, 30 अंक की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिजिकल एजुकेशन के लिए थ्योरी पेपर 70 अंक का होगा।
प्रैक्टिकल परीक्षा 30 अंक की होगी, जबकि पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, कथक डांस और भरतनाट्यम डांस समेत विषयों की थ्योरी परीक्षा 30 अंक और प्रैक्टिकल परीक्षा 70 अंक की होगी।
इसके अलावा होम साइंस, इन्फार्मेटिव प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस के लिए भी थ्योरी पेपर 70 अंक और प्रैक्टिकल 30 अंक का होगा।
