    CBSE 12th Exam New Pattern: 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में होगा बदलाव, जल्द मिलेगा स्टडी मटेरियल

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:29 PM (IST)

    सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में शिक्षा नीति के तहत लगभग 50% से अधिक प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा आधारित होंगे। इन प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों की ज्ञान क्षमता को परखना है। बोर्ड जल्द ही प्रश्नों के पैटर्न जारी करेगा। प्रतियोगिता आधारित प्रश्नों को दो भागों में बांटा गया है: एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और एनालिटिकल प्रश्न। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और बायोलॉजी में अंकों का विभाजन भी किया गया है।

    जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा शिक्षा नीति के तहत 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नए पैटर्न से करीब 50 प्रतिशत से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा आधारित सवाल पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता आधारित सवाल पूछने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की ज्ञान क्षमता को परखने को प्रमुखता देना है, लेकिन इस बार बोर्ड की ओर से प्रतियोगिता आधारित सवालों की प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है।

    जल्द ही बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रश्न पत्रों पैटर्न जारी किए किया जाएगा। बोर्ड के नए पैटर्न से प्रतियोगिता आधारित सवालों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें प्रथम भाग में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आधारित सवाल और द्वितीय भाग में एनालिटिकल सवाल पूछे जाएंगे।

    विशेषज्ञों ने ने बताया कि प्रतियोगिता आधारित सवालों का इंजीनिरिंग प्रवेश परीक्षा और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी अत्यधिक महत्व है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच समन्वय के लिए एनईपी में नवाचार किए गए हैं।

    मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में नॉलेज आधारित सवालों को किया गया इंगित

    बोर्ड की ओर से जारी किए गए 12वीं बोर्ड परीक्षा के करिकुलम तथा मार्क्स-डिस्ट्रीब्यूशन में फिजिक्स में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आधारित प्रश्न 32 प्रतिशत और एनालिटिकल बेस्ड 30 प्रतिशत रखे गए हैं। ऐसे में प्रतियोगिता परीक्षा आधारित कुल प्रश्नों का अंक 62 प्रतिशत होगी।

    इसी तरह केमेस्ट्री में एप्लीकेशन ऑफ नालेज आधारित प्रश्न को 30 प्रतिशत और एनालिटिकल आधारित 30 प्रतिशत रखा गया है। ऐसे में प्रतियोगिता आधारित कुल प्रश्नों का अंक भार 60 प्रतिशत होगा।

    गणित में एप्लीकेशन ऑफ नालेज आधारित प्रश्न 25 प्रतिशत और एनालिटिकल आधारित 20 प्रतिशत आएंगे। वहीं, बायोलॉजी में एप्लीकेशन आफ नालेज आधारित प्रश्न 30 प्रतिशत और एनालिटिकल बेस्ड 20 प्रतिशत सवाल पूछे जाएंगे।