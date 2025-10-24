एकडंगा नाका पर वाहन जांच में भारी कैश बरामद, दो दिनों में कुल 1.93 लाख की नकदी पुलिस के हत्थे

संवाद सहयोगी, बाढ़। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना जिले में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बेलछी थाना क्षेत्र के एकडंगा नाका पर पुलिस ने एक गाड़ी से एक लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। पिछले दो दिनों में बेलछी थाना क्षेत्र से कुल 1 लाख 93 हजार रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है।

पुलिस टीम ने वाहन जांच के दौरान गाड़ी को रोका और पूछताछ की। चालक या वाहन में सवार व्यक्ति राशि से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद अंचलाधिकारी श्रुति राज और थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने नियमानुसार राशि को जब्त कर लिया।

आचार संहिता के तहत विशेष सतर्कता बेलछी थाना पुलिस चुनाव आचार संहिता के तहत विशेष सतर्कता बरत रही है। थाना क्षेत्र में आने-जाने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों की कड़ी निगरानी और जांच की जा रही है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीमें दिन-रात नाकों पर तैनात रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में धन के दुरुपयोग को रोका जा सके।

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले भी बेलछी थाना क्षेत्र में 93 हजार रुपए नकद बरामद किए गए थे। यह राशि एक पेट्रोल पंप संचालक के पास से मिली थी, जिसके लिए वह भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका था।