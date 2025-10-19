Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, डिवाइडर से टकरा कर पलटी कार

    By Vidya Sagar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:53 PM (IST)

    रविवार को पटना एयरपोर्ट पर एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार सवार दो भाई सुरक्षित हैं। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी चलाते समय अचानक बाधा महसूस हुई। एयरपोर्ट स्टाफ और सीआईएसएफ ने तुरंत कार्रवाई की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। एयरपोर्ट प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    एयरपोर्ट के डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट परिसर में रविवार की दोपहर स्वजन को छोड़ने आई कार रेलिंग से टकराकर पलट गई।

    हालांकि, गाड़ी में सवार दो भाइयों को कोई चोट नहीं आई। दुर्घटना उस समय हुई जब ड्राइवर पिंटू कुमार अपने भाई के साथ एयरपोर्ट पहुंचे।

    पिंटू ने बताया कि गाड़ी चलाते समय अचानक लगा जैसे सामने कोई बाधा आ गई। इसी से कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। उन्होंने कहा कि इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।

    गनीमत रही कि हम दोनों सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट स्टाफ और सीआईएसएफ कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने भाइयों को सुरक्षित बाहर निकाला और गाड़ी को सीधा किया।

    सीआएसएफ अधिकारी ने कहा कि ऐसी छोटी घटनाओं में भी हमारी टीम तत्परता से कार्रवाई करती है। एयरपोर्ट प्रशासन ने हादसे के बाद सभी वाहनों के लिए सतर्कता बढ़ाने और डिवाइडर के पास अतिरिक्त चेतावनी संकेत लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें