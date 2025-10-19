पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, डिवाइडर से टकरा कर पलटी कार

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट परिसर में रविवार की दोपहर स्वजन को छोड़ने आई कार रेलिंग से टकराकर पलट गई।

हालांकि, गाड़ी में सवार दो भाइयों को कोई चोट नहीं आई। दुर्घटना उस समय हुई जब ड्राइवर पिंटू कुमार अपने भाई के साथ एयरपोर्ट पहुंचे।

पिंटू ने बताया कि गाड़ी चलाते समय अचानक लगा जैसे सामने कोई बाधा आ गई। इसी से कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। उन्होंने कहा कि इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।

गनीमत रही कि हम दोनों सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट स्टाफ और सीआईएसएफ कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने भाइयों को सुरक्षित बाहर निकाला और गाड़ी को सीधा किया।

सीआएसएफ अधिकारी ने कहा कि ऐसी छोटी घटनाओं में भी हमारी टीम तत्परता से कार्रवाई करती है। एयरपोर्ट प्रशासन ने हादसे के बाद सभी वाहनों के लिए सतर्कता बढ़ाने और डिवाइडर के पास अतिरिक्त चेतावनी संकेत लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा।