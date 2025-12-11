खुसरूपुर स्टेशन पर कैपिटल एक्सप्रेस में छापा, कोच अटेंडेंट्स से 15 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, दो गिरफ्तार

संवाद सूत्र, फतुहा। खुसरूपुर स्टेशन पर जीआरपी के पोस्ट प्रभारी मनोज कुमार ने बुधवार को डाउन कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 15 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ दो कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार किया।

जांच के दौरान उनके पास से कुल पन्द्रह लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार कोच अटेंडेंट की पहचान रंजन कुमार बाढ़ थाना क्षेत्र के लेमूआबाद के निवासी और रजनीश कुमार, जो सालिमपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, के रूप में हुई।