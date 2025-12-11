Language
    खुसरूपुर स्टेशन पर कैपिटल एक्सप्रेस में छापा, कोच अटेंडेंट्स से 15 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, दो गिरफ्तार

    By Gautam Kumar(fathua) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:31 AM (IST)

    फतुहा के खुसरूपुर स्टेशन पर जीआरपी ने कैपिटल एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 15 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। इस मामले में दो कोच अटेंडेंट, रंजन कुमार और ...और पढ़ें

    15 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद के साथ दो गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, फतुहा। खुसरूपुर स्टेशन पर जीआरपी के पोस्ट प्रभारी मनोज कुमार ने बुधवार को डाउन कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 15 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ दो कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार किया। 

    जांच के दौरान उनके पास से कुल पन्द्रह लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार कोच अटेंडेंट की पहचान रंजन कुमार बाढ़ थाना क्षेत्र के लेमूआबाद के निवासी और रजनीश कुमार, जो सालिमपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, के रूप में हुई। 

    इस मामले की पुष्टि मनोज कुमार ने की। सूचना मिलने पर पटना के रेल डीएसपी बख्तियारपुर और रेल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। गिरफ्तार कोच अटेंडेंट को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।