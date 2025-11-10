मोकामा में फिर से गर्म हुआ माहौल, वाहन की टक्कर से गुस्साए प्रत्याशी ने युवक का फोड़ा सिर; FIR दर्ज

संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। नगर के तेराहा बाजार के समीप मोकामा विस क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल कुमार और एक युवा इंजीनियर के बीच मारपीट हो गई।

युवक पर नुकीले लोहे से प्रहार कर सिर फोड़ दिया गया। घटना रविवार देर रात की है। इस संबंध में मोकामा थाना में प्रत्याशी और युवक दोनों पक्ष से अलग-अलग प्राथमिकी कराई गई है।

थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है, घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

उन्होंने इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव से इनकार किया है। इंजीनियर शिवम कुमार की स्कॉर्पियो और निर्दलीय उम्मीदवार राहुल कुमार की स्कूटी की हल्की टक्कर हो गई थी।

इस पर दोनों की नोकझोंक हुई। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि शिवम पर नुकीले लोहे से सिर पर वार किया गया और हाथ भी तोड़ दिया गया। पटना के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसके सिर पर चौदह टांके लगाए हैं।