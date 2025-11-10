मोकामा में फिर से गर्म हुआ माहौल, वाहन की टक्कर से गुस्साए प्रत्याशी ने युवक का फोड़ा सिर; FIR दर्ज
मोकामा में एक प्रत्याशी द्वारा वाहन की टक्कर के बाद गुस्सा होकर युवक का सिर फोड़ने से तनाव फैल गया। पुलिस ने आरोपी प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और पुलिस स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है।
संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। नगर के तेराहा बाजार के समीप मोकामा विस क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल कुमार और एक युवा इंजीनियर के बीच मारपीट हो गई।
युवक पर नुकीले लोहे से प्रहार कर सिर फोड़ दिया गया। घटना रविवार देर रात की है। इस संबंध में मोकामा थाना में प्रत्याशी और युवक दोनों पक्ष से अलग-अलग प्राथमिकी कराई गई है।
थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है, घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
उन्होंने इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव से इनकार किया है। इंजीनियर शिवम कुमार की स्कॉर्पियो और निर्दलीय उम्मीदवार राहुल कुमार की स्कूटी की हल्की टक्कर हो गई थी।
इस पर दोनों की नोकझोंक हुई। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि शिवम पर नुकीले लोहे से सिर पर वार किया गया और हाथ भी तोड़ दिया गया। पटना के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसके सिर पर चौदह टांके लगाए हैं।
घायल युवक के पिता रामशंकर सिंह ने मोकामा थाना में प्राथमिकी कराई है। उन्होंने सोने की चेन भी छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह राजद समर्थक हैं। उन्होंने मोकामा के गोशाला मार्ग में अपने मार्केट कांप्लेक्स में राजद का चुनावी कार्यालय खोलने की इजाजत दी थी।
आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार राहुल ने भी चुनावी कार्यालय के लिए मार्केट में जगह मांगी थी, लेकिन नहीं देने पर वह भड़के हुए थे। उधर, निर्दलीय उम्मीदवार राहुल कुमार ने भी युवक पर मारपीट का आरोप लगाया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।