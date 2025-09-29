BSSC Notification: बीएसएससी करेगा 23175 पदों पर भर्ती, आयोग ने जारी किया संशोधित विज्ञापन; जानिए आवेदन की डेट

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अब कुल 23175 रिक्तियां भरी जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। विभिन्न विभागों/कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए आनलाइन आवेदन मांगे हैं। अब 23175 रिक्तियां भरी जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग ने बताया कि विज्ञापन के बाद 65 विभिन्न विभागों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10976 रिक्तियों की अधियाचनाएं 14 अगस्त को प्राप्त हुईं। पहले से जारी 12,199 पदों में इसे जोड़ा गया। आयोग ने कहा है कि आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर चलेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विज्ञापन संख्या 02/23 के तहत आवेदन किया था, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग स्कूलों में आयोजित करेगा निबंध प्रतियोगिता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ मिलकर स्कूलों में विशेष निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करेगा। सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने और ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर दो नवंबर तक मनाया जाएगा।

निबंध प्रतियोगिता का मूल्यांकन तीन स्तर पर होगा। स्कूल स्तर पर चुने गए तीन बेस्ट प्रविष्टियों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान स्कूलों में सम्मानित किया जाएगा। स्कूल इसे सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसका मूल्यांकन क्षेत्र स्तर पर किया जाएगा। जहां से प्रत्येक सीबीएसई क्षेत्र की तीन बेस्ट निबंध को चुना जाएगा। इसका मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर होगा।