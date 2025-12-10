Language
    बिहार मॉडल देशभर के लिए आदर्श, केंद्र सरकार ने की BSFC की सराहना, जानिये क्‍या है मामला?

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने बिहार राज्य खाद्य निगम (BSFC) के मॉडल की सराहना की है। यह मॉडल देश भर में खाद्य सुरक्षा और वितरण के लिए एक आदर्श बन सकता है। BSFC की क ...और पढ़ें

    बिहार में अनाज ढुलाई प्रक्र‍िया की सराहना। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने बिहार में खाद्यान्न का उठाव व वितरण मामले में जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग एवं माॅनीटरिंग सिस्टम (VTS) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (BSFC) की प्रशंसा की है और इस सिस्टम को पूरे देश में सर्वोत्तम माॅडल बताया है।

    भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (BEL), जो रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित नवरत्न उपक्रम है, ने निगम की जीपीएस आधारित खाद्यन्न उठाव व वितरण करने वाले वाहनों की ट्रैकिंग एवं लोड माॅनीटरिंग सिस्टम को देश में आदर्श माॅडल बताया है।

    सहयोग का द‍िया प्रस्‍ताव 

    यह जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food & Cosumer Protection Department) की ओर से बुधवार को दी गई।विभाग के मुताबिक भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को वाहन ट्रैकिंग एवं लोड माॅनीटरिंग प्रणाली सुदृढ़ करने हेतु सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है।

    बीईएल ने कहा है कि बीएसएफसी द्वारा अपनायी गई यह आधुनिक प्रणाली राज्य में खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित, कुशल एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई है।

    यह पहल न केवल बिहार की लाजिस्टिक्स प्रणाली को मजबूत करती है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इसी क्रम में बीईएल ने बीएसएफसी की इस प्रगतिशील पहल की सराहना करते हुए निगम की आपूर्ति श्रृंखला संचालन को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु सहयोग का प्रस्ताव दिया है।