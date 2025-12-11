BSEB ने जारी किया DElEd 2026–28 का नोटिफिकेशन: बिहार में शिक्षक बनने का बड़ा मौका, 11 से 24 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026–28 के लिए डीएलएड (Diploma in Elementary Education) संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह ऑनलाइन मोड में चलेगी। योग्य अभ्यर्थी इस अवधि में bsebdeled.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
डीएलएड पास उम्मीदवारों को बिहार के 306 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में दो वर्षीय कोर्स करने का अवसर मिलेगा। यह कोर्स पूरा करने के बाद अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाते हैं।
- योग्यता: 12वीं में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य
- आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास इंटरमीडिएट में 50% अंक होना जरूरी है।
- SC, ST, OBC, EBC और दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट मिलेगी।
- मौलवी परीक्षा पास उम्मीदवारों के लिए भी वही नियम लागू होता है।
- परीक्षा में प्राप्त रैंक और मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटन होगा।
डीएलएड करने के बाद करियर अवसर
डीएलएड कोर्स पूरा करने के बाद अभ्यर्थी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय स्तर पर शिक्षक बनने के लिए पात्र होते हैं। हालांकि नियुक्ति के लिए दो परीक्षाएं पास करनी होंगी
- CTET या STET
- BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा
इन दोनों पर सफल होने के बाद ही सरकारी विद्यालयों में स्थायी नियुक्ति मिलती है। निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और ट्यूशन क्षेत्र में भी डीएलएड पास उम्मीदवारों की मांग लगातार बढ़ रही है।
आवेदन शुल्क
- UR/EWS/BC/EBC: ₹960
- SC/ST/PwD: ₹760
- शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
- परीक्षा पैटर्न: 120 प्रश्न, 120 अंक
- डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
- सामान्य हिन्दी/उर्दू – 25
- गणित – 25
- विज्ञान – 20
- सामाजिक अध्ययन – 20
- अंग्रेजी – 20
- तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता – 10
- पासिंग मार्क्स:
- सामान्य वर्ग – 35%
- आरक्षित वर्ग – 30%
- आवेदन प्रक्रिया—Step-by-Step
- bsebdeled.com पर जाएं।
- होमपेज पर DElEd Registration 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- नाम, जन्मतिथि, मोबाइल, ईमेल आदि भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
- लॉगिन कर विस्तृत एप्लिकेशन फॉर्म भरें।
- श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करें।
- फॉर्म सबमिट कर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
क्यों बढ़ी है DElEd की मांग?
नई शिक्षा नीति में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ी है। बिहार सरकार भी लगातार शिक्षक भर्ती कर रही है, जिससे डीएलएड कोर्स युवाओं के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। सरकारी नौकरी से लेकर निजी क्षेत्र तक रोजगार की संभावनाएँ इस कोर्स को सबसे पसंदीदा विकल्प बनाती हैं।
यदि आप शिक्षक बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें।
