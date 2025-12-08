Language
    भाई-बहन हारे जिंदगी की जंग; पटना जंक्‍शन पहुंचकर हुए थे बेहोश, घटना का क्‍या है कारण? पुल‍िस तलाश रही जवाब

    By Ashish ShuklaEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    पटना जंक्शन पर एक हृदयविदारक घटना घटी, जिसमें एक भाई और बहन की जान चली गई। स्टेशन पर पहुंचने के बाद दोनों रहस्यमय तरीके से बेहोश हो गए। पुलिस घटना के ...और पढ़ें

    मायूस बैठे सूचना पर पहुंचे पिता। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। Patna Crime: पटना जंक्‍शन के प्‍लेटफॉर्म नंबर एक पर रविवार देर शाम अर्द्धबेहोशी की हालत में मिले भाई-बहन जिंदगी की जंग हार गए हैं।
    PMCH में इलाज के दौरान 24 वर्षीय दिनेश राय और गोल्डी राय की मौत हो गई। दोनों गोपालगंज जिले के बनकटा गांव के रहनेवाले थे। सूचना पर पिता अवधेश राय व पड़ोस के लोग पहुंचे हैं।

    पिता से वर्षों से नहीं थे संपर्क में 

    पिता ने बताया क‍ि दोनों 20 वर्षों से संपर्क में नहीं थे। दोनों गोपालगंज में अपनी मौसी के यहां रहते थे। वे यहां कैसे आए, किसके पास थे, क्‍या हुआ, कुछ पता नहीं है। उनकी मां नहीं है। पिता के साथ आए पड़ोसी ने बताया कि अवधेश राय दो गाय पालकर उसी से जीवनयापन करते हैं। 

    बता दें कि दोनों पटना जंक्‍शन के एक नंबर प्‍लेटफॉर्म पर रविवार देर शाम लड़खड़ाते हुए पहुंचे और गिर पड़े। इससे हड़कंप मच गया।
    इसकी सूचना जीआरपी को दी गई। जीआरपी और आरपीएफ पहुंची, लेकिन तबतक दोनों बेहोश हो गए थे।

    रेल पुलिस के अनुसार दोनों ने गांधी मैदान में जहर खा लिया था। भाई-बहन कंकड़बाग में रहते थे। पुलिस उनके होश में आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अनुत्‍तर‍ित प्रश्‍न लेकर दोनों मौत की आगोश में समा गए। 

    इस घटना को लेकर कई प्रश्‍न उठ रहे हैं। मसलन दोनों ने खुद जहर खाया या किसी ने खिला दिया। यह नौबत आखिर आई क्‍यों। पिता से 20 वर्षों से संपर्क नहीं होना भी कुछ अजीब लग रहा है।