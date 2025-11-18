Language
    BPSC PT: 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में 14261 अभ्यर्थी सफल, यहां देखें रिजल्‍ट

    By Akshay Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    BPSC Results: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 14261 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रिजल्ट बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जिसकी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।

    बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी क‍िया प्रारंभ‍िक परीक्षा का परिणाम।

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने मंगलवार को एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया।

    1298 पदों के लिए आयोजित PT में कुल 14261 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 13 हजार 368 और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी में 893 सफल हुए हैं।

    100 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 211 है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर जाकर देख सकते हैं।

    परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनरल का कटआफ 88, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 82.33, अनुसूचित जाति का 92, अनुसूचित जनजाति का 71.33 अत्यंत पिछड़ा का 81 और पिछड़ा का 84 गया है।

    परीक्षा के लिए 4 लाख 71 हजार 12 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें 3 लाख 16 हजार 905 ने परीक्षा दी। प्रदेश के 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

