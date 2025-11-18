जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने मंगलवार को एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया।

1298 पदों के लिए आयोजित PT में कुल 14261 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 13 हजार 368 और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी में 893 सफल हुए हैं।

100 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 211 है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर जाकर देख सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनरल का कटआफ 88, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 82.33, अनुसूचित जाति का 92, अनुसूचित जनजाति का 71.33 अत्यंत पिछड़ा का 81 और पिछड़ा का 84 गया है।

परीक्षा के लिए 4 लाख 71 हजार 12 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें 3 लाख 16 हजार 905 ने परीक्षा दी। प्रदेश के 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।