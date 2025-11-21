BPSC ने घोषित किया ढाई साल पुरानी परीक्षा का परिणाम, कई पदों पर नहीं मिले योग्य उम्मीदवार

जागरण संवाददाता, पटना। Assistant Professor Results: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु सहायक प्राध्यापक भौतिकी प्रतियोगिता परीक्षा का शुक्रवार को अंतिम परीक्षाफल जारी कर दिया। 59 पदों के लिए ली गई परीक्षा में 46 सफल हुए हैं। सुयोग्य उम्मीदवार न मिलने से 10, एक दिव्यांग अभ्यर्थी की अनुपलब्धता, पिछड़ा वर्ग का एक पद सुरक्षित रखने और अनारक्षित का एक पद रिक्त रखे जाने के कारण 13 पद कम कर लिए गए हैं।

अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने बताया कि लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के आधार पर सफल घोषित 128 उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार 11.04.2023 से 13.04.2023 तक आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 124 उम्मीदवार उपस्थित हुए।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाली एक महिला उम्मीदवार, अनुक्रमांक 630469 द्वारा साक्षात्कार के दिन स्वयं/पिता के नाम से निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण, उनका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के दावा को अमान्य किया गया।