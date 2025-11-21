BPSC ने घोषित किया ढाई साल पुरानी परीक्षा का परिणाम, कई पदों पर नहीं मिले योग्य उम्मीदवार
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने ढाई साल पहले हुई परीक्षा का नतीजा जारी कर दिया है। कई पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने से परेशानी हुई है। आयोग ने परिणाम वेबसाइट पर डाला है। कुछ उम्मीदवार परिणाम से खुश हैं, तो कुछ निराश। अब आयोग खाली पदों को भरने के लिए योजना बना रहा है।
जागरण संवाददाता, पटना। Assistant Professor Results: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु सहायक प्राध्यापक भौतिकी प्रतियोगिता परीक्षा का शुक्रवार को अंतिम परीक्षाफल जारी कर दिया।
59 पदों के लिए ली गई परीक्षा में 46 सफल हुए हैं। सुयोग्य उम्मीदवार न मिलने से 10, एक दिव्यांग अभ्यर्थी की अनुपलब्धता, पिछड़ा वर्ग का एक पद सुरक्षित रखने और अनारक्षित का एक पद रिक्त रखे जाने के कारण 13 पद कम कर लिए गए हैं।
अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने बताया कि लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के आधार पर सफल घोषित 128 उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार 11.04.2023 से 13.04.2023 तक आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 124 उम्मीदवार उपस्थित हुए।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाली एक महिला उम्मीदवार, अनुक्रमांक 630469 द्वारा साक्षात्कार के दिन स्वयं/पिता के नाम से निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण, उनका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के दावा को अमान्य किया गया।
उन्हें अनारक्षित महिला कोटि में मान्य करने हेतु विचारित किया गया, परंतु लिखित परीक्षा में अनारक्षित (01) महिला कोटि का कट-आफ अंक प्राप्त नहीं रहने के कारण उक्त उम्मीदवार के लिखित परीक्षा का परीक्षाफल रद किया गया है।
साक्षात्कार में शामिल शेष 123 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, अकादमिक के आधार पर प्राप्त अंक (अनुभव के लिए प्राप्त अंक सहित) एवं साक्षात्कार में प्राप्तांक के योग के आधार पर संयुक्त मेधा सूची तैयार की गई।
उक्त मेधा सूची में दो उम्मीदवारों का कुल प्राप्तांक समान होने पर लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार तथा लिखित परीक्षा का प्राप्तांक भी समान होने पर जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को संयुक्त मेधा सूची में ऊपर रखा गया है।
