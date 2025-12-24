Language
    AEDO Exam: सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा का कार्यक्रम जारी, 10 से 16 जनवरी 2026 तक होंगे तीन चरण

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा का कार्यक्रम जारी

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए आयोजित होने वाली लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह परीक्षा जनवरी 2026 में तीन चरणों में राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की तैयारियां तेज हो गई हैं।

    बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत यह परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी। परीक्षा दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी।

    प्रथम बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि द्वितीय बैठक दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी।

    जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रथम चरण की परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को होगी। 10 जनवरी (शनिवार) को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय पाली में सामान्य योग्यता (जनरल एप्टीट्यूड) की परीक्षा ली जाएगी।

    वहीं 11 जनवरी (रविवार) को सामान्य भाषा का पेपर आयोजित किया जाएगा, जो दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा।

    द्वितीय चरण की परीक्षा 12 और 13 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। 12 जनवरी (सोमवार) को सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता की परीक्षा होगी, जबकि 13 जनवरी (मंगलवार) को सामान्य भाषा का पेपर लिया जाएगा।

    इसी प्रकार तृतीय चरण की परीक्षा 15 और 16 जनवरी 2026 को संपन्न होगी। 15 जनवरी (गुरुवार) को सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता की परीक्षा होगी तथा 16 जनवरी (शुक्रवार) को सामान्य भाषा की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षाएं निर्धारित तिथि और समय पर ही आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों से संबंधित विस्तृत जानकारी और प्रवेश पत्र परीक्षा से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे समय-समय पर आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

    बीपीएससी की ओर से जारी इस कार्यक्रम के बाद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है।

    परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

    आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा संबंधी किसी भी अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।