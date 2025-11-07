BPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे करें चेक परिणाम और मेंस की तैयारी
BPSC 71st Prelims Result 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 का प्रारंभिक परिणाम घोषित करेगा। परिणाम बीपीएससी की वेबसाइट पर पीडीएफ में उपलब्ध होगा। सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है, और अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों पर आधारित होगी। उम्मीदवार वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें।
जागरण संवाददाता, पटना। BPSC Prelims Result 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी करने वाला है। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, जिसमें योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर और रैंक दर्ज होंगे।
प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब BPSC मेंस परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे। इसके बाद इंटरव्यू का चरण होगा। अंतिम मेरिट लिस्ट में केवल मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के अंक शामिल होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है।
BPSC ने 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आधिकारिक उत्तर कुंजी 19 सितंबर 2025 को जारी की थी, जिससे उम्मीदवारों को अपनी परफॉर्मेंस का अनुमान लगाने का मौका मिला।
रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका
- BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएँ।
- “71वीं संयुक्त (प्रीलिम्स) प्रतियोगी परीक्षा रिजल्ट – [तिथि]” लिंक खोजें।
- लिंक पर क्लिक करके PDF खोलें।
- अपनी रोल नंबर सूची में ढूंढें।
- यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो आपने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है।
- भविष्य के संदर्भ के लिए PDF डाउनलोड और सेव कर लें।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे BPSC की वेबसाइट पर नियमित रूप से विज़िट करें ताकि मेंस परीक्षा की तिथि और अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे।
BPSC CCE वर्षों से बिहार सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठित ग्रुप A और B पदों में प्रवेश का अहम माध्यम रहा है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन विवरण साथ रखें और आधिकारिक घोषणा के लिए सतर्क रहें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।