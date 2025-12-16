बीपीएससी 70वीं मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित: 5,401 अभ्यर्थी सफल, अब इंटरव्यू, अन्य एग्जाम का भी आया रिजल्ट
बीपीएससी ने 70वीं मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में 5,401 अभ्यर्थी पास हुए हैं. यह भर्ती 2035 पदों पर होनी है. उम्मीदवार अपना परिणाम बीपीए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य (Mains) प्रतियोगिता परीक्षा का मंगलवार को परिणाम घोषित कर दिया।
इसमें 5401 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। मुख्य (लिखित) परीक्षा इसी वर्ष 25 से 30 अप्रैल तक पटना स्थित 32 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। कुल 2035 पदों के लिए यह परीक्षा हुई है।
इसमें कुल 20,034 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर जाकर परिणाम देख सकते हैं।
अब मेंस में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से गुजरना होगा। यह 120 अंकों का होगा। मुख्य परीक्षा के नौ सौ और इंटरव्यू के 120 अंकों को मिलाकर कुल 1020 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
अगर किसी अभ्यर्थी का अंक एक जैसा होगा, तो इस स्थिति में जिस अभ्यर्थी के अधिक अंक होंगे, उसे ऊपर रखा जाएगा। मुख्य परीक्षा में भी अंक समान हुए, तो वैकल्पिक विषय के नंबर के आधार पर अभ्यर्थी का परिणाम जारी किया जाएगा
बता दें कि प्री परीक्षा में 4.83 लाख ने परीक्षा का फॉर्म भरा था, उनमें से 3,28, 990 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हो गया था।
इस कारण परीक्षा रद कर दी गई। इसके बाद 12 हजार अभ्यर्थियों की परीक्षा चार जनवरी को 22 केंद्रों पर ली गई थी। हालांकि इसमें करीब 59 सौ परीक्षार्थी ही शामिल हुए थे।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा में 32 सफल
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने मंगलवार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें 32 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनके लिए साक्षात्कार की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।
लिखित परीक्षा में 141 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। सफल अभ्यर्थियों में अनारक्षित कोटि के 26, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तीन एवं पिछड़ा वर्ग के तीन शामिल हैं।
वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष मुख्य परीक्षा में 16 सफल
बीपीएससी ने मंगलवार को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें कुल 16 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।
आयोग ने कहा है कि सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इसमें अनारक्षित कोटि के 10, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तीन और पिछड़ा वर्ग के तीन उम्मीदवार सफल हुए हैं। बता दें कि पटना के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई परीक्षा में 61 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।
