जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य (Mains) प्रतियोगिता परीक्षा का मंगलवार को परिणाम घोषित कर दिया। इसमें 5401 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। मुख्य (लिखित) परीक्षा इसी वर्ष 25 से 30 अप्रैल तक पटना स्थित 32 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। कुल 2035 पदों के लिए यह परीक्षा हुई है।

इसमें कुल 20,034 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। अब मेंस में सफल अभ्‍यर्थ‍ियों को इंटरव्‍यू से गुजरना होगा। यह 120 अंकों का होगा। मुख्‍य परीक्षा के नौ सौ और इंटरव्‍यू के 120 अंकों को मिलाकर कुल 1020 अंकों के आधार पर अंति‍म मेरिट लिस्‍ट जारी की जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी का अंक एक जैसा होगा, तो इस स्थिति में जिस अभ्यर्थी के अधिक अंक होंगे, उसे ऊपर रखा जाएगा। मुख्य परीक्षा में भी अंक समान हुए, तो वैकल्पिक विषय के नंबर के आधार पर अभ्यर्थी का परिणाम जारी किया जाएगा

बता दें कि प्री परीक्षा में 4.83 लाख ने परीक्षा का फॉर्म भरा था, उनमें से 3,28, 990 अभ्‍यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हो गया था। इस कारण परीक्षा रद कर दी गई। इसके बाद 12 हजार अभ्‍यर्थ‍ियों की परीक्षा चार जनवरी को 22 केंद्रों पर ली गई थी। हालांकि इसमें करीब 59 सौ परीक्षार्थी ही शामिल हुए थे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा में 32 सफल बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने मंगलवार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें 32 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनके लिए साक्षात्कार की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।