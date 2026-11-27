संवाद सूत्र, मोकामा। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी (Anant Singh Daughter Shivangi Singh Wedding) के भव्य समारोह की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कदर प्रसारित हुई कि कई लोग बिन बुलाए मेहमान बन गए।

ऐसे ही मेहमानों की सूची में दस वर्षीय बालक पीयूष कुमार का नाम भी जुड़ गया है। शादी समारोह में भाग लेने जा रहा यह बालक मोकामा स्टेशन पर ही भटक गया, जिसे मोकामा रेल पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया।