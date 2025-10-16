Language
    सिविल कोर्ट पटना में फिर बम धमकी से हड़कंप, आरडीएक्स-आईईडी लगाने का भेजी ईमेल

    By ASHISH SHUKLAEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:15 PM (IST)

    पटना सिविल कोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल भेजकर आरडीएक्स और आईईडी लगाने का दावा किया, जिसके बाद कोर्ट खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ते ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। साइबर सेल ईमेल की जांच कर रही है। प्रशासन सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

    सिविल कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना सिविल कोर्ट में एक बार फिर बम धमकी से अफरा-तफरी मच गई है। गुरुवार की सुबह रजिस्ट्रार को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में आरडीएक्स और आईईडी विस्फोटक लगाए गए हैं। ईमेल मिलते ही प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई। तत्काल पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।

    धमकी की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची। दोनों टीमों ने कोर्ट के हर हिस्से में विस्तृत जांच की। अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने तक कोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी। इस दौरान आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। धमकी भरा ईमेल सिविल कोर्ट के आधिकारिक पते पर भेजा गया था। साइबर सेल इस ईमेल की तकनीकी जांच में जुट गया है ताकि प्रेषक की पहचान की जा सके।

    इससे पूर्व 29 अगस्त को भी इसी तरह का ईमेल धमकी भरा संदेश कोर्ट को भेजा गया था। उस समय भी सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन धमकी झूठी निकली थी। अभी तक उस मामले में आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। प्रशासन ने कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने और इलेक्ट्रानिक जांच प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया है।

     

    पूर्व में भी दी जा चुकी हैं धमकियां


    अप्रैल 2025 को भी कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अगस्त 2025 को मिली धमकी में आरडीएक्स आईडीएस लगाए जाने का दावा किया गया था। जनवरी 2024 को भी पटना हाईकोर्ट को बम धमकी मिली थी, तब हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी।