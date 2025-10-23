पटना के गांधी मैदान में मिला व्यक्ति का शव, पूरे इलाके में हड़कंप

जागरण संवाददाता, पटना। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड से बुधवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे शव देख इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही गांधी मैदान थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

थानेदार ने बताया कि मृत व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। देखने से मामला प्राकृतिक मौत का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। आसपास के लोगों ने बताया कि उसे अक्सर उसी इलाके में देखा जाता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। शव को पहचान के लिए 72 घंटे तक सुरक्षित रखा गया है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी कर रही है।