Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना के गांधी मैदान में मिला व्यक्ति का शव, पूरे इलाके में हड़कंप

    By Ashish Shukla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:43 AM (IST)

    पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना: गांधी मैदान में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद

    जागरण संवाददाता, पटना। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड से बुधवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे शव देख इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही गांधी मैदान थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानेदार ने बताया कि मृत व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। देखने से मामला प्राकृतिक मौत का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। आसपास के लोगों ने बताया कि उसे अक्सर उसी इलाके में देखा जाता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। शव को पहचान के लिए 72 घंटे तक सुरक्षित रखा गया है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी कर रही है।