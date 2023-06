खुशखबरी ! Patna Zoo में अब होगा ब्लैक पैंथर का दीदार; दुर्लभ प्रजाति के बंदर सहित ये भी होंगे नए मेहमान

Patna Zoo पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में अब घूमनेवालों को पहली बार ब्लैक पैंथर और दुर्लभ प्रजाति के बंदर हुलोक गिब्बन का दीदार होगा। ये दोनों मेहमान गुवाहाटी से पटना गुरुवार को पहुंच जाएंगे। हालांकि उन्हें 21 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद ही दर्शकों के लिए उन्हें पिंजरें में डाला जाएगा। इधर एक मादा गैंडा भी चिड़ियाघर की शान बढ़ाने आ रही है।

Patna Zoo में अब होगा ब्लैक पैंथर का दीदार

पटना, जागरण संवाददाता। राजधानी पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान (Sanjay Gandhi Biological Park) में नए मेहमान आनेवाले हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़िया घर के नाम से भी जाना जाता है, अब चिड़ियाघर में ब्लैक पैंथर, हुलोक गिब्बन और एक मादा गैंडा आएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए गुवाहाटी से ब्लैक पैंथर और हुलोक गिब्बन रवाना हो गया। ये दोनों नए मेहमान गुरुवार को पटना पहुंच जाएंगे, लेकिन 21 दिनों के क्वारंटाइन के बाद ही दर्शक केज में देख सकेंगे। बता दें कि चिड़ियाघर में 2.20 करोड़ की लागत से केज का निर्माण कराया गया है। वन्य प्राणी अदला-बदली योजना के तहत नए मेहमानों को गुवाहाटी जू से लाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार की शाम में गुवाहाटी जू से एक जोड़ा हुलोक गिब्बन, एक मादा ब्लैक पैंथर और एक मादा गैंडा रवाना हुआ है। चिड़ियाघर प्राणी अस्पताल के चिकित्सक डॉ. समरेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में वन्य प्राणी आ रहे हैं। पहले से दो नर तेंदुआ मौजूद स्थानीय उद्यान ने बदले में एक जिराफ दिया है। चिड़याघर में दो नर तेंदुआ हैं। दर्शक ब्लैक पैंथर को भी यहां देख सकेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान में 2.20 करोड़ की लागत से हुलोक गिब्बन केज का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि भीषण गर्मी के बाद भी संजय गांधी जैविक उद्यान में दर्शकों की भीड़ उमड़ती है। बता दें कि 12 जून को 15 हजार 400 दर्शक दर्शक पटना चिड़ियाघर पहुंचे थे। सबसे ज्यादा लोग बाघ देखने के लिए उत्सुक रहते हैं।

