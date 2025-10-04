बिहार में बीजेपी का सुझाव अभियान, 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम, QR कोड स्कैन कर दे सकते है सुझाव

बिहार में जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। बीजेपी आगामी 5 वर्षों में क्या करेगी इसे लेकर 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान एक करोड़ लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव पेटी और डिजिटल माध्यम से आम जनमानस और युवाओं की राय साझा की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव आयोग की बैठक चल रही है, आगे 5 वर्षों में हमें क्या करना है इसको लेकर 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेगी एक करोड़ लोगों का आम जनमानस युवाओं को अपने राय सुझाव पेटी एवं डिजिटल फॉर्म के माध्यम से साझा कर सकेंगे। अभियान प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लांच किया जाएगा। आज हम सभी ने 12 बजे बैठक की बैठक लगभग 2 घंटे बैठक चली बैठक में तय किया कि बिहार के 38 सभी जिला के केंद्रों पर जाकर के सभी विधानसभा में सुझाव पेटी लगाई जाएगी। हम लोग कल से अभियान शुरू करेंगे। एलईडी वाहन को रवाना किया जाएगा।

हम राज्य के किसान भाइयों से भी राय लेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में सड़क के क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्ग किसान आदि आबादी सभो की राय लेंगे और उन सबों के लिए बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेंगे। पिछले 20 वर्ष में जो बिहार में रफ्तार पकड़ा है वह सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी आने वाले समय में राज के 14 को जनता के बीच में लोग जाएंगे उनकी राय लेंगे।

शिक्षा स्वास्थ्य बड़े पैमाने पर हम लोग चर्चा करेंगे हम लोग मेनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। उसकी तैयारी को लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया था प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य की जनता से निवेदन करेंगे कि जो हमारा कार्यक्रम है उसमें बिहार के जनता जुड़े हमारा संगठन पार्टी का संगठन मंच है। अंत में हम लोग अंतिम निर्णय पर जाएंगे और फिर मेनिफेस्टो जारी करने का निर्णय लेंगे।

बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश गुप्ता ने कहा कि जो घोषणा पत्र के लिए हम लोग लोगों से संपर्क कर सुझाव लेने का काम करने वाले हैं। लॉन्चिंग कॉल 5 तारीख को शाम को 4 बजे कार्यालय में अटल सभागार से होगी। बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जिलों में जाने वाले प्रवेक्षकों को मौजूद रहेंगे

वेबसाइट का भी लॉन्चिंग कर करने वाले है। चौक चौराहे स्टेशन हाई कोर्ट और एक कर कोड लगाने वाले हैं स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। 8980243243 इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा तो उनका फोन मिस कॉल हो जाएगा फिर यहां से उनका फोन जाएगा और वह अपनी सुझाव को बता सकते हैं। उसके बाद उनके पास धन्यवाद का मैसेज आएगा।

इसके अलावा करोड़ों लोगों के पास हमारे नंबर से मैसेज जायेगा और उनसे सुझाव मांगेंगे। किसी भी समुदाय को लोगों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे हम सभी लोगों से राय जानेंगे। 9 तारीख को युवा सम्मेलन 10 तारीख को महिला सम्मेलन 13 तारीख को किसान सम्मेलन हम लोगों ने रखा है 14 तारीखों को इंटरपीरियर सम्मेलन होगा। 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद 9 तारीख को हर जिले में इसकी जानकारी दी जाएगी कि हम लोग किस तरीके से इसकी सुझाव ले रहे हैं। हम लोग हर जिलों में पेश कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे हर वर्ग हर समाज हर क्षेत्र के लोगों का सुझाव लेने वाले हैं एकदम 20 तारीख तक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना मेनिफेस्टो को आपके सामने रखेंगे।