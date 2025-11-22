बिहार में 243 सीटों के BLA-1 को सम्मानित करेगी बीजेपी, SIR में निभाई थी अहम भूमिका

भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग की बैठक में शनिवार को इसका निर्णय लिया गया। विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमण के अनुसार, पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में पूर्वाह्न 11:00 बजे से सम्मान समारोह का आयोजन होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में 89 सीटें जीतकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी भाजपा सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए-1 को 29 नवंबर को सम्मानित करेगी।

चुनाव के दौरान बीएलए-1 के कार्यों के महत्व को देखते हुए सम्मान का निर्णय लिया गया है। बैठक में विभाग के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार, कुमार सचिन, एसके बरियार, राम तुजब सिंह, जितेंद्र राय, अनूप पांडेय आदि उपस्थित रहे।

दरअसल, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया। उसके बाद हुए पहले चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली तो विपक्षी राजद और कांग्रेस की करारी हार हुई।

बीजेपी 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। माना जा रहा है कि बीजेपी के बीएलओ ने फर्जी और डबल वोटरों का नाम मतदाता सूची से कटवाने में बड़ी भूमिका निभाई।

हालांकि चुनाव आयोग ने सभी दलों के बीएलओ को एसआईआर में सहयोग के लिए आमंत्रित किया था। पर बीजेपी के सर्वाधिक बीएलए सामने आए थे।

अपने-अपने बूथों पर वोटिंग कराने में भी इन एजेंटों ने काफी मेहनत किया। अब बिहार में बड़ी जीत के बाद पार्टी उनकी मेहनत का पुरस्कार उन्हें देगी।