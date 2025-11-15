Language
    भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री आर के सिंह समेत तीन दिग्गजों को पार्टी से किया निलंबित

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:57 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और पूर्व विधान पार्षद अनिल कुमार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया है। पार्टी ने इन नेताओं को पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन सुधार न होने पर यह कदम उठाया गया। निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

    आर के सिंह समेत तीन दिग्गजों को पार्टी से किया निलंबित

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने आरा के पूर्व सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल एवं कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। तीनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कार्यवाई की गई है।

    आर के सिंह पर आरोप है कि उन्होने पार्टी लाइन के विरोध एनडीए सरकार एवं भाजपा की नीतियों के विरूद्ध गतिविधियों में संलिप्ट रहें। विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार एनडीए सरकार के विरूद्ध ऊर्जा घोटाला एवं आडानी को दी गई जमीन को 62 हजार करोड़ के घोटाला बताते हुए मीडिया में आपत्ति जताई थी।

    वहीं अशोक अग्रवाल एवं उनकी पत्नी उषा अग्रवाल जो की कटिहार कि मेयर भी है। दोनों पर आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ विधानसभा चुनाव में भितरघाट कर एनडीए हराने का प्रयास किया था। 

