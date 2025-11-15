भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री आर के सिंह समेत तीन दिग्गजों को पार्टी से किया निलंबित

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने आरा के पूर्व सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल एवं कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। तीनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कार्यवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आर के सिंह पर आरोप है कि उन्होने पार्टी लाइन के विरोध एनडीए सरकार एवं भाजपा की नीतियों के विरूद्ध गतिविधियों में संलिप्ट रहें। विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार एनडीए सरकार के विरूद्ध ऊर्जा घोटाला एवं आडानी को दी गई जमीन को 62 हजार करोड़ के घोटाला बताते हुए मीडिया में आपत्ति जताई थी।