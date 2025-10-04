'धार्मिक स्थलों से हटाए जाएं पोलिंग बूथ', बिहार में EC की बैठक में BJP ने रखीं ये डिमांड

भाजपा ने चुनाव आयोग से एक चरण में मतदान कराने का आग्रह किया है और 16 सूत्री सुझाव दिए हैं। पार्टी ने धार्मिक स्थलों के पास बने मतदान केंद्रों को बदलने और दियारा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एसएमएस और आईवीआरएस कॉल की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से एक चरण में मतदान कराने की मांग की है। साथ ही 16 सूत्री सुझाव एवं मांग चुनाव आयोग के सामने रखी है। मतदान केंद्र विभिन्न धार्मिक स्थल के पास बनाए जाने के कारण होने वाली विसंगितियों की ध्यान आकृष्ट किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया कि बार-बार आयोग को इससे जुड़े शिकायत करने के बाद भी इन मतदान केंद्रों को नहीं बदला जा रहा है। ये सभी मतदान केंद्र 30 वर्ष पूर्व से बने हुए हैं। चुनाव के पूर्व इन सभी मतदान केंद्रों की जांच कर सरकारी भवन में स्थानांतरित किया जाए। दियारा एवं टाल क्षेत्रों में घुड़सवार सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था की करने की मांग की। ‎चुनाव के दौरान नदी वाले इलाकों में नावों की सघन जांच की जाए एवं मतदान के दो दिन पहले से नाव के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने, चुनाव के एक दिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय पारा मिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च कराने की मांग रखी।