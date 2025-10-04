Language
    'धार्मिक स्थलों से हटाए जाएं पोलिंग बूथ', बिहार में EC की बैठक में BJP ने रखीं ये डिमांड

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:43 PM (IST)

    भाजपा ने चुनाव आयोग से एक चरण में मतदान कराने का आग्रह किया है और 16 सूत्री सुझाव दिए हैं। पार्टी ने धार्मिक स्थलों के पास बने मतदान केंद्रों को बदलने और दियारा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एसएमएस और आईवीआरएस कॉल की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया गया है।

    बिहार में EC की बैठक में BJP ने रखीं ये डिमांड। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से एक चरण में मतदान कराने की मांग की है। साथ ही 16 सूत्री सुझाव एवं मांग चुनाव आयोग के सामने रखी है। मतदान केंद्र विभिन्न धार्मिक स्थल के पास बनाए जाने के कारण होने वाली विसंगितियों की ध्यान आकृष्ट किया।

    मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया कि बार-बार आयोग को इससे जुड़े शिकायत करने के बाद भी इन मतदान केंद्रों को नहीं बदला जा रहा है। ये सभी मतदान केंद्र 30 वर्ष पूर्व से बने हुए हैं।

    चुनाव के पूर्व इन सभी मतदान केंद्रों की जांच कर सरकारी भवन में स्थानांतरित किया जाए। दियारा एवं टाल क्षेत्रों में घुड़सवार सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था की करने की मांग की।

    ‎चुनाव के दौरान नदी वाले इलाकों में नावों की सघन जांच की जाए एवं मतदान के दो दिन पहले से नाव के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने, चुनाव के एक दिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय पारा मिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च कराने की मांग रखी।

    सिंगल विंडो सिस्टम के टेबल की संख्या बढ़ाने, सभी ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर का मोबाइल नम्बर, फैक्स नम्बर, ईमेल आईडी आदि को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की मांग की है।

    ‎प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमण एवं विधि प्रकोष्ठ के संयोजक विंध्याचल राय द्वारा सौंपे गए पत्र में एक चरण में चुनाव कराने की अपनी मांग रखी है।

    ‎भाजपा ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एसएमएस एवं आईवीआरएस कॉल की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा एसएमएस के माध्यम से भी मतदाता को मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने और चुनाव आयोग द्वारा 1950 के नियम के तहत मतदाता के घर से मतदान केंद्र की अधिकतम दूरी दो किलोमीटर पर विचार करने का आग्रह किया है।